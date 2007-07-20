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Раздел: Курьезы  
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Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»

Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»Кота "нанимали" не для этого.

Кота по кличке Палмерстон из британского министерства иностранных дел застукали с утенком в пасти, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Главного мышелова МИД не раз заставали во время схваток с Ларри — котом из офиса премьер-министра Великобритании, но ранее он не проявлял интереса к птицам. Палмерстон пересек улицу Уайтхолл, держа в зубах утенка, которого он успел утащить из-под носа матери между Даунинг-стрит и парком Сент-Джеймс.

По информации издания, кот был замечен с этой добычей вскоре после появления нового министра иностранных дел Джереми Ханта, о назначении которого стало известно 9 июля.

Палмерстона взяли из приюта BDCH в апреле 2016 года. У кота есть свой собственный Twitter-аккаунт, на который подписаны более 65 тысяч пользователей. Его главным конкурентом является Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, 10.

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Ранее стало известно, что кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, стал слишком ленивым. Даже его основную "работу" – ловлю мышей – теперь приходится выполнять специальной службе.
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 Теги: кот, МИД

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Сегодня, 09:33 » Автор: Анна Мартынова
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