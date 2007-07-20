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Раздел: Курьезы  
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Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться

Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеятьсяУ тату-мастеров тоже есть чувство юмора.

Татуировка, пожалуй, один из самых древних и лучших способов самовыражения. Рисунок на коже, нанесенный опытным мастером, навсегда останется с его носителем. Именно поэтому многие подходят к выбору татуировки с полной серьезностью и ответственностью. Но только не люди из нашей подборки, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали примеры не совсем удачных художественных экспериментов со своим телом, которые вызывают смех и слезы одновременно.

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Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
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 Теги: тату, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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