Раздел: Курьезы
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Колоритные личности из метро.
Метро - это очень опасное место. И дело вовсе не в поездах и высоком напряжении на рельсах. Все дело в чудаках, которые то и дело сюда спускаются. Увидев такое, невольно задумываешься над тем, что пускать под землю слабонервных и детей - точно не стоит. Всем же у кого с нервами и чувством юмора все хорошо - приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
Метро - это очень опасное место. И дело вовсе не в поездах и высоком напряжении на рельсах. Все дело в чудаках, которые то и дело сюда спускаются. Увидев такое, невольно задумываешься над тем, что пускать под землю слабонервных и детей - точно не стоит. Всем же у кого с нервами и чувством юмора все хорошо - приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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