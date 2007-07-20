» » Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Раздел: Курьезы  
0

Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте

Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспортеКолоритные личности из метро.

Метро - это очень опасное место. И дело вовсе не в поездах и высоком напряжении на рельсах. Все дело в чудаках, которые то и дело сюда спускаются. Увидев такое, невольно задумываешься над тем, что пускать под землю слабонервных и детей - точно не стоит. Всем же у кого с нервами и чувством юмора все хорошо - приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: Новый хит: реакция кота на фильм ужасов

Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: общественный транспорт, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
     670
     0

Похожие новости по теме

Новый хит: реакция кота на фильм ужасов Новый хит: реакция кота на фильм ужасов

Кота фильм очень впечатлил.

Отчаянные модники, которых можно встретить в общественном транспорте. Фото Отчаянные модники, которых можно встретить в общественном транспорте. Фото

В метро - как на карнавал.

Забавные «персонажи», которых встречаются в киевском метро Забавные «персонажи», которых встречаются в киевском метро

У них свое видение моды и стиля.

Реакция кота на фильм ужасов Реакция кота на фильм ужасов "взорвала" Сеть

Фильм ужасов чуть не довел до инфаркта кота-киномана.

Колоритные персонажи, которых можно встретить в метро Колоритные персонажи, которых можно встретить в метро

Наверное, в метро можно встретить самое большое количество ярко, необычно и очень странно одетых пассажиров.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх