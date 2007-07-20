Раздел: Курьезы
В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц
Обувь пользуется огромной популярностью.
Обувь, которая сделает страну чище. В Нидерландах стартовала продажа кроссовок из жвачки, которую соскребли с тротуаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media.
Эти кроссовки – последний писк моды в Амстердаме. Стильные, удобные, устойчивые. Едва ли можно подумать, что подошва сделана из мягкой жевательной резинки, которую специально отдирали с голландских улиц.
За необычной обувью в местных магазинах – очередь.
Жвачку сейчас делают из синтетического каучука. Переработать сложно. А применить в хозяйстве можно – решили производители обуви. Тем более, что на улицах Амстердама, который за год посещают 17 миллионов туристов, – этого сырья в избытке.
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По словам Гарези Септара, изготовителя кроссовок из жвачки, подошва из жевательной резинки стоит на 20 процентов дороже. Нужны также другие материалы, чтобы она была удобной и не расползалась. На одну пару уходит до шестисот граммов жвачки.
Обувь, которая сделает страну чище. В Нидерландах стартовала продажа кроссовок из жвачки, которую соскребли с тротуаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media.
Эти кроссовки – последний писк моды в Амстердаме. Стильные, удобные, устойчивые. Едва ли можно подумать, что подошва сделана из мягкой жевательной резинки, которую специально отдирали с голландских улиц.
За необычной обувью в местных магазинах – очередь.
Жвачку сейчас делают из синтетического каучука. Переработать сложно. А применить в хозяйстве можно – решили производители обуви. Тем более, что на улицах Амстердама, который за год посещают 17 миллионов туристов, – этого сырья в избытке.
Читайте также: В Сети подняли на смех новые автобусы «ДНР»
По словам Гарези Септара, изготовителя кроссовок из жвачки, подошва из жевательной резинки стоит на 20 процентов дороже. Нужны также другие материалы, чтобы она была удобной и не расползалась. На одну пару уходит до шестисот граммов жвачки.
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