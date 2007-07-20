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Раздел: Курьезы  
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В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц

В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улицОбувь пользуется огромной популярностью.

Обувь, которая сделает страну чище. В Нидерландах стартовала продажа кроссовок из жвачки, которую соскребли с тротуаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на oligarh.media.

Эти кроссовки – последний писк моды в Амстердаме. Стильные, удобные, устойчивые. Едва ли можно подумать, что подошва сделана из мягкой жевательной резинки, которую специально отдирали с голландских улиц.

За необычной обувью в местных магазинах – очередь.

Жвачку сейчас делают из синтетического каучука. Переработать сложно. А применить в хозяйстве можно – решили производители обуви. Тем более, что на улицах Амстердама, который за год посещают 17 миллионов туристов, – этого сырья в избытке.

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По словам Гарези Септара, изготовителя кроссовок из жвачки, подошва из жевательной резинки стоит на 20 процентов дороже. Нужны также другие материалы, чтобы она была удобной и не расползалась. На одну пару уходит до шестисот граммов жвачки.
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 Теги: Голландия, жвачка

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Сегодня, 16:10 » Автор: Анна Мартынова
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