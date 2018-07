Разница между папами и мамами в прикольных снимках

Уже не раз доказывали, что мужчины и женщины будто бы с разных планет. Мамы и папы — лишнее тому подтверждение, потому что порой они абсолютно разные. Еще раз убедиться в этом помогут прикольные истории с парнями, котами, уборкой, покупками в магазине и даже игрушками из «Макдоналдса». Мы нашли 25 одновременно забавных и милых историй про различия наших родителей.Когда папа мечтал о радиоуправляемом вертолетеУ папы все простоКогда папа говорит нет vs. Когда мама говорит нет«Мои родители — ценители прекрасного, каждый по-своему»«Люблю ходить в „Макдоналдс" из-за таких случаев»Как родители стараются поддержать перед важными соревнованиями«Как моя мама видит распродажи — и как их видит мой папа»«Кажется, папа воспринимает каждого парня возле меня как угрозу»«Собираем лего: версия мамы и версия папы»«Пришло предупреждение о сильном урагане. Мама и папа дают мне советы при подготовке»«Моя мама упаковывает подарки vs. Мой папа упаковывает подарки»«Я всего лишь написала, что буду ночевать не дома»«Как фотографирует мама vs. Как фотографирует папа»С родителями ходить к врачу всегда веселее«Вот как мои родители ходят в магазин. Догадаетесь, где чьи покупки?»«Теперь вы понимаете, у кого легче куда-то отпроситься?»«Молодые родители следят за ребенком»«Что готовит мама vs. Что готовит папа»«Мои попытки пошутить с мамой и с папой»«Мамин инстаграм vs. Папин инстаграм»Когда переписываешься с родителями прямо на уроке«Мама и папа постят фото с нашей кошкой»«Тут сонный котик шлет вам свою любовь и надеется, что день станет лучше».«Фе».«Когда мой папа собирается прийти в гости vs. Когда моя мама собирается заглянуть ко мне»«Задержался по пути в гости к родителям. Получил такие СМС»«Скинула родителям видео, где прыгаю на кровати. Их реакция бесценна»