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Раздел: Курьезы  
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Разница между папами и мамами в прикольных снимках

Разница между папами и мамами в прикольных снимкахОх уж эти родители.

Уже не раз доказывали, что мужчины и женщины будто бы с разных планет. Мамы и папы — лишнее тому подтверждение, потому что порой они абсолютно разные. Еще раз убедиться в этом помогут прикольные истории с парнями, котами, уборкой, покупками в магазине и даже игрушками из «Макдоналдса», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли 25 одновременно забавных и милых историй про различия наших родителей.

Когда папа мечтал о радиоуправляемом вертолете

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


У папы все просто

Разница между папами и мамами в прикольных снимках
Разница между папами и мамами в прикольных снимках


Когда папа говорит нет vs. Когда мама говорит нет

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Мои родители — ценители прекрасного, каждый по-своему»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках
Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Люблю ходить в „Макдоналдс“ из-за таких случаев»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


Как родители стараются поддержать перед важными соревнованиями

Разница между папами и мамами в прикольных снимках
Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Как моя мама видит распродажи — и как их видит мой папа»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Кажется, папа воспринимает каждого парня возле меня как угрозу»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Собираем лего: версия мамы и версия папы»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Пришло предупреждение о сильном урагане. Мама и папа дают мне советы при подготовке»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Моя мама упаковывает подарки vs. Мой папа упаковывает подарки»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Я всего лишь написала, что буду ночевать не дома»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках
Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Как фотографирует мама vs. Как фотографирует папа»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


С родителями ходить к врачу всегда веселее

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Вот как мои родители ходят в магазин. Догадаетесь, где чьи покупки?»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Теперь вы понимаете, у кого легче куда-то отпроситься?»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках
Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Молодые родители следят за ребенком»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Что готовит мама vs. Что готовит папа»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Мои попытки пошутить с мамой и с папой»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках
Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Мамин инстаграм vs. Папин инстаграм»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


Когда переписываешься с родителями прямо на уроке

Разница между папами и мамами в прикольных снимках
Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Мама и папа постят фото с нашей кошкой»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Тут сонный котик шлет вам свою любовь и надеется, что день станет лучше».

«Фе».

«Когда мой папа собирается прийти в гости vs. Когда моя мама собирается заглянуть ко мне»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


«Задержался по пути в гости к родителям. Получил такие СМС»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках


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«Скинула родителям видео, где прыгаю на кровати. Их реакция бесценна»

Разница между папами и мамами в прикольных снимках
Разница между папами и мамами в прикольных снимках
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 Теги: родители, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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