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Раздел: Курьезы  
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Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножом

Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножомВидео развеселило Сеть.

Вы когда-нибудь видели пса, который ест ножом и вилкой? Нет? Смотрите, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В Сеть попало видео выступления, где пес ест за столом, используя вилку и нож.

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На видео видно, что все манипуляции проводит человек, чьи руки протянуты в рубашку и кормят пса блюдом, которое стоит на столе. Но это не отменяет веселости всей ситуации, что и радует зрителей данного шоу.

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 Теги: собаки, видео

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Сегодня, 17:58 » Автор: Анна Мартынова
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