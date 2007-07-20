Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножом
Видео развеселило Сеть.
Вы когда-нибудь видели пса, который ест ножом и вилкой? Нет? Смотрите, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В Сеть попало видео выступления, где пес ест за столом, используя вилку и нож.
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На видео видно, что все манипуляции проводит человек, чьи руки протянуты в рубашку и кормят пса блюдом, которое стоит на столе. Но это не отменяет веселости всей ситуации, что и радует зрителей данного шоу.
Вы когда-нибудь видели пса, который ест ножом и вилкой? Нет? Смотрите, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
В Сеть попало видео выступления, где пес ест за столом, используя вилку и нож.
Читайте также: Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
На видео видно, что все манипуляции проводит человек, чьи руки протянуты в рубашку и кормят пса блюдом, которое стоит на столе. Но это не отменяет веселости всей ситуации, что и радует зрителей данного шоу.
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