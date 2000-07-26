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Раздел: Курьезы  
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Забавные и странные несоответствия в отелях

Забавные и странные несоответствия в отеляхХозяева не очень переживают о своих постояльцах.

Иногда случается такое, что даже самый продуманный отдых может испортить неудачно выбранный отель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Перед вами подборка фотографий из отелей, где хозяева не очень переживают о своих постояльцах.

Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
Забавные и странные несоответствия в отелях
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 Теги: отели, приколы

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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