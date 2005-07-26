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Раздел: Курьезы  
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"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве

"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в КиевеПодборка забавных фотожаб

Регулярные дожди с грозами затопили столицу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Непогода принесла жителям Киева много неприятностей, однако людей не покидает чувство юмора, а наоборот — вдохновляет на создание забавных фотожаб.

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Жители столицы в соцсетях активно обсуждают наболевшую тему, а параллельно еще и умудряются создавать настоящие шедевры троллинга.

"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
"Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
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 Теги: Кличко, Киев, потоп

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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