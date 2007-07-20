Раздел: Курьезы
«Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
Комментаторы уверяют, что судак возле метро не водится.
Пользователей интернета повеселило необычное фото "рыбалки" после сильного дождя в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий снимок в группе "Киевский рыболовный клуб" в Facebook разместил Макс Бударный.
"Узнал, что на метро "Левобережная" дали воду, погода была щучья, не долго думая, хватаю спиннинг, термос, бутеры - и в бой. Чем только не уговаривал, но, увы, удалось поймать только одну, было много холостых, то ли камни, то ли бровка в виде бордюра, но, скорее всего, мешали машины, распугивая постоянно рыбу, но я видел пару выходов..." - пошутил он, опубликовав фото с якобы "пойманной" щукой.
Читайте также: "Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
Его пост оценили и другие пользователи сети.
Пользователей интернета повеселило необычное фото "рыбалки" после сильного дождя в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующий снимок в группе "Киевский рыболовный клуб" в Facebook разместил Макс Бударный.
"Узнал, что на метро "Левобережная" дали воду, погода была щучья, не долго думая, хватаю спиннинг, термос, бутеры - и в бой. Чем только не уговаривал, но, увы, удалось поймать только одну, было много холостых, то ли камни, то ли бровка в виде бордюра, но, скорее всего, мешали машины, распугивая постоянно рыбу, но я видел пару выходов..." - пошутил он, опубликовав фото с якобы "пойманной" щукой.
Читайте также: "Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
Его пост оценили и другие пользователи сети.
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