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Раздел: Курьезы  
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В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке

В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодкеКиевляне шутят о своем "курортном" городе.

Вчера, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, вследствие которого многие улицы Киева были затоплены. Нормальное передвижение по городу было значительно ухудшено. Но многих подобная ситуация начала забавлять. По сети распространились фото и видео после непогоды, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Так, многих пользователей сети поразил мужчина, который проплыл на резиновой лодке через один из затопленных туннелей в Киеве. Соответствующие фото и видео было опубликовано на странице Konstantin Kovshevatsky в Facebook.

В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке


"Киев - город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что", - написал он в публикации.

Пользователи тут же принялись активно комментировать забавные кадры.

"Шо там, клюет?",

"Венеция!",

"Но гондольера век недолог",

"О-о-о, да-а-а! Зато как фейеричен",

"А меня еще спрашивают, почему вместо машины хочу купить яхточку",

"К наплыву туристов готовы",

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"Можно ковчег строить",

"Такими темпами с нашего тургеневского козырька можно будет ловить рыбу", - написали они в комментариях.
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 Теги: Киев, лодка

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Сегодня, 10:43 » Автор: Анна Мартынова
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