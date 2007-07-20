Раздел: Курьезы
В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
Киевляне шутят о своем "курортном" городе.
Вчера, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, вследствие которого многие улицы Киева были затоплены. Нормальное передвижение по городу было значительно ухудшено. Но многих подобная ситуация начала забавлять. По сети распространились фото и видео после непогоды, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, многих пользователей сети поразил мужчина, который проплыл на резиновой лодке через один из затопленных туннелей в Киеве. Соответствующие фото и видео было опубликовано на странице Konstantin Kovshevatsky в Facebook.
"Киев - город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что", - написал он в публикации.
Пользователи тут же принялись активно комментировать забавные кадры.
"Шо там, клюет?",
"Венеция!",
"Но гондольера век недолог",
"О-о-о, да-а-а! Зато как фейеричен",
"А меня еще спрашивают, почему вместо машины хочу купить яхточку",
"К наплыву туристов готовы",
Читайте также: «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
"Можно ковчег строить",
"Такими темпами с нашего тургеневского козырька можно будет ловить рыбу", - написали они в комментариях.
Вчера, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, вследствие которого многие улицы Киева были затоплены. Нормальное передвижение по городу было значительно ухудшено. Но многих подобная ситуация начала забавлять. По сети распространились фото и видео после непогоды, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, многих пользователей сети поразил мужчина, который проплыл на резиновой лодке через один из затопленных туннелей в Киеве. Соответствующие фото и видео было опубликовано на странице Konstantin Kovshevatsky в Facebook.
"Киев - город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что", - написал он в публикации.
Пользователи тут же принялись активно комментировать забавные кадры.
"Шо там, клюет?",
"Венеция!",
"Но гондольера век недолог",
"О-о-о, да-а-а! Зато как фейеричен",
"А меня еще спрашивают, почему вместо машины хочу купить яхточку",
"К наплыву туристов готовы",
Читайте также: «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
"Можно ковчег строить",
"Такими темпами с нашего тургеневского козырька можно будет ловить рыбу", - написали они в комментариях.
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