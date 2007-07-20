В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке

Киевляне шутят о своем "курортном" городе.



Вчера, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, вследствие которого многие улицы Киева были затоплены. Нормальное передвижение по городу было значительно ухудшено. Но многих подобная ситуация начала забавлять. По сети распространились фото и видео после непогоды, передает



Так, многих пользователей сети поразил мужчина, который проплыл на резиновой лодке через один из затопленных туннелей в Киеве. Соответствующие фото и видео было опубликовано на странице Konstantin Kovshevatsky в Facebook.







"Киев - город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что", - написал он в публикации.



Пользователи тут же принялись активно комментировать забавные кадры.



"Шо там, клюет?",



"Венеция!",



"Но гондольера век недолог",



"О-о-о, да-а-а! Зато как фейеричен",



"А меня еще спрашивают, почему вместо машины хочу купить яхточку",



"К наплыву туристов готовы",



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"Можно ковчег строить",



"Такими темпами с нашего тургеневского козырька можно будет ловить рыбу", - написали они в комментариях. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вчера, 25 июля, в Киеве прошел мощный ливень, вследствие которого многие улицы Киева были затоплены. Нормальное передвижение по городу было значительно ухудшено. Но многих подобная ситуация начала забавлять. По сети распространились фото и видео после непогоды, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК Так, многих пользователей сети поразил мужчина, который проплыл на резиновой лодке через один из затопленных туннелей в Киеве. Соответствующие фото и видео было опубликовано на странице Konstantin Kovshevatsky в Facebook."Киев - город курортный. И тебе зонтики, и водные увеселения. Бананы рядом, если что", - написал он в публикации.Пользователи тут же принялись активно комментировать забавные кадры."Шо там, клюет?","Венеция!","Но гондольера век недолог","О-о-о, да-а-а! Зато как фейеричен","А меня еще спрашивают, почему вместо машины хочу купить яхточку","К наплыву туристов готовы","Можно ковчег строить","Такими темпами с нашего тургеневского козырька можно будет ловить рыбу", - написали они в комментариях.



