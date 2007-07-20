Раздел: Курьезы
Новый хит: кит выпустил струю радуги
Образовался необычный оптический эффект.
Необычный оптический эффект сняли у берегов Калифорнии, когда горбатый кит выпустил фонтан воды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Кит попал в объектив камеры дрона у побережья города Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Сначала он прятался под водой, а когда появился на поверхности океана, неожиданно выстрелил струей воды из дыхала. В воздухе струя моментально превратилась в водяную пыль.
Когда луч света коснулся частичек воды, над китом образовалась идеальная радуга. Эффектная картина оставалась в воздухе одно мгновение. В финале видео кит вновь погрузился под воду.
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Радуга образуется, когда солнечный свет и вода пересекаются особым образом. Солнечный свет состоит из спектра цветов, но мы обычно видим его как белый луч. Когда под действием воды этот луч преломляется под определенным углом, цвета, которые входят в состав луча, разделяются, в результате чего появляется радуга.
Необычный оптический эффект сняли у берегов Калифорнии, когда горбатый кит выпустил фонтан воды, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Кит попал в объектив камеры дрона у побережья города Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Сначала он прятался под водой, а когда появился на поверхности океана, неожиданно выстрелил струей воды из дыхала. В воздухе струя моментально превратилась в водяную пыль.
Когда луч света коснулся частичек воды, над китом образовалась идеальная радуга. Эффектная картина оставалась в воздухе одно мгновение. В финале видео кит вновь погрузился под воду.
Читайте также: Потрясающая красота радуги. Фото
Радуга образуется, когда солнечный свет и вода пересекаются особым образом. Солнечный свет состоит из спектра цветов, но мы обычно видим его как белый луч. Когда под действием воды этот луч преломляется под определенным углом, цвета, которые входят в состав луча, разделяются, в результате чего появляется радуга.
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