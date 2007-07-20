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Раздел: Курьезы  
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Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве

Свежие фотожабы на очередной потоп в КиевеКиевлянам остается только шутить.

Пользователи интернета бурно отреагировали на мощный ливень, который в среду, 25 июля, обрушился на Киев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, в социальных сетях публикуют фотожабы и шутят о последствиях стихии.

Отмечается, что в результате сильного дождя затопило не только Проспект Победы, но и Шулявку, Лукьяновку, Дорогожичи, Нивки.

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По словам жителей столицы, в некоторых местах уровень воды достигает около метра. При этом из-за сильного дождя и спровоцированных им затопленных улиц Киев остановился в пробках.

Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
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 Теги: фотожабы, потоп

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Сегодня, 12:29 » Автор: Анна Мартынова
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