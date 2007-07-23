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Раздел: Курьезы  
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Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображениемПять минут отличного настроения.

У некоторых людей фантазия работает круглосуточно и без выходных. Их мозг тут же генерирует идею, едва они взглянули на обыденный предмет или ситуацию. Некоторые ассоциации, которые пришли на ум героям этой подборки, способны поставить в тупик, а некоторым под силу скрасить даже самый отвратительный день. Убедитесь сами, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали людей, которые в любой картинке видят больше, чем есть на самом деле.

1. «Шарик в виде песика улетел и приклеился к потолку»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


2. «Эта фигура из музея Второй мировой войны очень похожа на Брюса Уиллиса»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


3. «Столик похож на Юпитер»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


4. «Кажется, у хорошего мальчика есть для меня квест»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


5. «Я вижу в этом костре Феникса»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


6. «Ох, парень, мне тебя жаль. Должно быть, ты знавал лучшие времена»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


7. «Несъедобный ананас»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


8. «Это дерево напоминает Австралию»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


9. «Сделал танк из ключей»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


10. «Такое ощущение, что это человечек, который наступил в помидор»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


11. «Я один вижу в этом дереве Распределяющую шляпу из „Гарри Поттера“?»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


12. «Узор на моей кроссовке напоминает мне группу пришельцев»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


13. «Кофейный лес на дне моей чашки»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


14. «Это здание — вылитый Калькулон из „Футурамы“»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


15. «Мой синяк выглядит как Галактика»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


16. «Да это же Человек-яичница!»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением


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17. «Мой рюкзак — счастливый дельфин»

Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
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 Теги: воображение, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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