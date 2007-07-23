Раздел: Курьезы
Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
Ох уж эти девушки.
Когда мужчины видят девушку с красивым макияжем, гладкими ножками, ухоженными ручками и бесподобной прической, они даже не представляют, через какие круги ада прошла она ради всего этого. А мы, все девушки планеты, уж точно знаем. И эти комиксы наглядно покажут все наши испытания на пути к красоте, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Вот иллюстрации, всю боль которых поймет каждая женщина на Земле.
При рисовании стрелок все девушки проходят 5 стадий принятия неизбежного
Даже обычный блеск для губ потребует вашего терпения
А реальность не всегда совпадает с ожиданиями
Найти себе идеальный бюстгальтер практически невозможно
С подбором размера тоже творится что-то невообразимое
Утром девушкам нужно «чуточку» больше времени, чем парням
На одну половину вы всегда прекрасны, а на вторую — как получится
Еще ни одной женщине не удалось разгадать величайшие загадки современности
А покупка обуви — это всегда лотерея
И очень много из «женского» мужчинам не понять
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
А это знакомо каждой девушке до боли. Главное, чтобы это все не случилось в один день
Когда мужчины видят девушку с красивым макияжем, гладкими ножками, ухоженными ручками и бесподобной прической, они даже не представляют, через какие круги ада прошла она ради всего этого. А мы, все девушки планеты, уж точно знаем. И эти комиксы наглядно покажут все наши испытания на пути к красоте, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Вот иллюстрации, всю боль которых поймет каждая женщина на Земле.
При рисовании стрелок все девушки проходят 5 стадий принятия неизбежного
Даже обычный блеск для губ потребует вашего терпения
А реальность не всегда совпадает с ожиданиями
Найти себе идеальный бюстгальтер практически невозможно
С подбором размера тоже творится что-то невообразимое
Утром девушкам нужно «чуточку» больше времени, чем парням
На одну половину вы всегда прекрасны, а на вторую — как получится
Еще ни одной женщине не удалось разгадать величайшие загадки современности
А покупка обуви — это всегда лотерея
И очень много из «женского» мужчинам не понять
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
А это знакомо каждой девушке до боли. Главное, чтобы это все не случилось в один день
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