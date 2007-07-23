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Раздел: Курьезы  
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Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах Ох уж эти девушки.

Когда мужчины видят девушку с красивым макияжем, гладкими ножками, ухоженными ручками и бесподобной прической, они даже не представляют, через какие круги ада прошла она ради всего этого. А мы, все девушки планеты, уж точно знаем. И эти комиксы наглядно покажут все наши испытания на пути к красоте, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Вот иллюстрации, всю боль которых поймет каждая женщина на Земле.

При рисовании стрелок все девушки проходят 5 стадий принятия неизбежного

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


Даже обычный блеск для губ потребует вашего терпения

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


А реальность не всегда совпадает с ожиданиями

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


Найти себе идеальный бюстгальтер практически невозможно

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


С подбором размера тоже творится что-то невообразимое

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


Утром девушкам нужно «чуточку» больше времени, чем парням

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


На одну половину вы всегда прекрасны, а на вторую — как получится

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


Еще ни одной женщине не удалось разгадать величайшие загадки современности

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


А покупка обуви — это всегда лотерея

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


И очень много из «женского» мужчинам не понять

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах


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А это знакомо каждой девушке до боли. Главное, чтобы это все не случилось в один день

Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах

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 Теги: девушки, комиксы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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