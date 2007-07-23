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Раздел: Курьезы  
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Потешные животные, готовые прийти на помощь

Потешные животные, готовые прийти на помощьНевероятно трогательные создания.

Животные могут быть лучшими помощниками как людям, так и другим зверям, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Трогательные и милые попытки помочь - лучшее доказательство любви от четвероногих.

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Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Потешные животные, готовые прийти на помощь
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 Теги: животные, питомцы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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