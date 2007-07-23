Раздел: Курьезы
Потешные животные, готовые прийти на помощь
Невероятно трогательные создания.
Животные могут быть лучшими помощниками как людям, так и другим зверям, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Трогательные и милые попытки помочь - лучшее доказательство любви от четвероногих.
Читайте также: Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
Животные могут быть лучшими помощниками как людям, так и другим зверям, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Трогательные и милые попытки помочь - лучшее доказательство любви от четвероногих.
Читайте также: Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
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