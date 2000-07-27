Раздел: Курьезы
Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
Лишний вес принес ему популярность.
У героя нашей подборки даже есть свой аккаунт в Instagram, на котором можно наблюдать за прогрессом "малыша" в похудении. Здоровяк по имени Бронсон — кот. Хотя можно подумать, что это рыжеватая цистерна с моторчиком. Пара очаровательных американцев Майк Вилсон и Меган Ханнеман взяли Бронсона из приюта, потому что он милаха и его надо бы посадить на диету, так как выглядит он как настоящий вышибала в ночном клубе. Они даже завели аккаунт в Инстаграме, где можно наблюдать за прогрессом МАЛЫША. Несмотря на то, что пока изменения не особо заметны, глядеть на этого этого 15-килограммового котика можно вечно. А еще у него забавные оттопыренные большие пальцы, глядите, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Знакомьтесь, это Бронсон, и он нечасто полностью помещается в кадр.
А всё потому, что весит эта тефтеля 15 килограммов.
Пара возлюбленных Майк Вилсон и Меган Ханнеман взяли его из приюта и теперь пытаются привести красавца в форму, используя всевозможные методы
Прежний хозяин Бронсона умер, и кот отправился в приют, где всегда весил около 15 кг. Причём ему всего 3 года
Совершенно неудивительно, что, увидев эту махину, новые владельцы тут же в неё влюбились
Кот, со своей стороны, тоже проникся симпатией к новым людям и с радостью отправился к ним домой, где по достоинству оценил приготовленную для него кроватку
А ещё обратите внимание на его необычные, оттопыренные большие пальцы. Ну сплошное очарование!
Как котей развлекает себя? ЛЁЖА играет со своей любимой игрушкой в виде томата, наполненной кошачьей мятой. Он любит кусать её и бить задними лапами
Хозяева Бронсона выработали специальную программу, которая должна помочь котику стать менее обширным
Они относили его на первый этаж, чтобы тому приходилось самому добираться по лестнице до своей любимой лежанки
Позже они решили пока отложить эту методику до того времени, как Бронсон хоть чуть-чуть сбросит вес, так как подъём по лестнице может повредить его суставы.
Также они ставили его кормушку в разные части дома, чтобы Бронс больше ходил
Ещё они завели специальную подушку, чтобы брать на руки своего любимого слона, так как им казалось, что, просто поднимая его, они делают ему больно
Кстати, Бронсон очень любит подушки. Одна из его очаровательных черт заключается в том, что он почти постоянно спит на подушечке
Очень важно, чтобы котик терял вес постепенно, так как в противном случае у него могут возникнуть проблемы со здоровьем
Майк и Меган даже завели Бронсону личный профиль в Инстаграме, где выкладывают его фотки (и они не бывают неудачными)
Если следить за ним, то можно заметить прогресс котика. Хотя пока он не очень бросается в глаза
Бронсон всё так же велик и великолепен!
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Хозяева рассчитывают, что Бронсон будет терять по полкило своего бизонового веса в месяц и вскоре встанет на рельсы здоровой кошачьей жизни Пока же он ещё не готов тестировать мебель вместе с другими малогабаритными котами Майка и Меган
У героя нашей подборки даже есть свой аккаунт в Instagram, на котором можно наблюдать за прогрессом "малыша" в похудении. Здоровяк по имени Бронсон — кот. Хотя можно подумать, что это рыжеватая цистерна с моторчиком. Пара очаровательных американцев Майк Вилсон и Меган Ханнеман взяли Бронсона из приюта, потому что он милаха и его надо бы посадить на диету, так как выглядит он как настоящий вышибала в ночном клубе. Они даже завели аккаунт в Инстаграме, где можно наблюдать за прогрессом МАЛЫША. Несмотря на то, что пока изменения не особо заметны, глядеть на этого этого 15-килограммового котика можно вечно. А еще у него забавные оттопыренные большие пальцы, глядите, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Знакомьтесь, это Бронсон, и он нечасто полностью помещается в кадр.
А всё потому, что весит эта тефтеля 15 килограммов.
Пара возлюбленных Майк Вилсон и Меган Ханнеман взяли его из приюта и теперь пытаются привести красавца в форму, используя всевозможные методы
Прежний хозяин Бронсона умер, и кот отправился в приют, где всегда весил около 15 кг. Причём ему всего 3 года
Совершенно неудивительно, что, увидев эту махину, новые владельцы тут же в неё влюбились
Кот, со своей стороны, тоже проникся симпатией к новым людям и с радостью отправился к ним домой, где по достоинству оценил приготовленную для него кроватку
А ещё обратите внимание на его необычные, оттопыренные большие пальцы. Ну сплошное очарование!
Как котей развлекает себя? ЛЁЖА играет со своей любимой игрушкой в виде томата, наполненной кошачьей мятой. Он любит кусать её и бить задними лапами
Хозяева Бронсона выработали специальную программу, которая должна помочь котику стать менее обширным
Они относили его на первый этаж, чтобы тому приходилось самому добираться по лестнице до своей любимой лежанки
Позже они решили пока отложить эту методику до того времени, как Бронсон хоть чуть-чуть сбросит вес, так как подъём по лестнице может повредить его суставы.
Также они ставили его кормушку в разные части дома, чтобы Бронс больше ходил
Ещё они завели специальную подушку, чтобы брать на руки своего любимого слона, так как им казалось, что, просто поднимая его, они делают ему больно
Кстати, Бронсон очень любит подушки. Одна из его очаровательных черт заключается в том, что он почти постоянно спит на подушечке
Очень важно, чтобы котик терял вес постепенно, так как в противном случае у него могут возникнуть проблемы со здоровьем
Майк и Меган даже завели Бронсону личный профиль в Инстаграме, где выкладывают его фотки (и они не бывают неудачными)
Если следить за ним, то можно заметить прогресс котика. Хотя пока он не очень бросается в глаза
Бронсон всё так же велик и великолепен!
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Хозяева рассчитывают, что Бронсон будет терять по полкило своего бизонового веса в месяц и вскоре встанет на рельсы здоровой кошачьей жизни Пока же он ещё не готов тестировать мебель вместе с другими малогабаритными котами Майка и Меган
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