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Раздел: Курьезы  
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Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший котЛишний вес принес ему популярность.

У героя нашей подборки даже есть свой аккаунт в Instagram, на котором можно наблюдать за прогрессом "малыша" в похудении. Здоровяк по имени Бронсон — кот. Хотя можно подумать, что это рыжеватая цистерна с моторчиком. Пара очаровательных американцев Майк Вилсон и Меган Ханнеман взяли Бронсона из приюта, потому что он милаха и его надо бы посадить на диету, так как выглядит он как настоящий вышибала в ночном клубе. Они даже завели аккаунт в Инстаграме, где можно наблюдать за прогрессом МАЛЫША. Несмотря на то, что пока изменения не особо заметны, глядеть на этого этого 15-килограммового котика можно вечно. А еще у него забавные оттопыренные большие пальцы, глядите, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Знакомьтесь, это Бронсон, и он нечасто полностью помещается в кадр.

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


А всё потому, что весит эта тефтеля 15 килограммов.

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Пара возлюбленных Майк Вилсон и Меган Ханнеман взяли его из приюта и теперь пытаются привести красавца в форму, используя всевозможные методы

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Прежний хозяин Бронсона умер, и кот отправился в приют, где всегда весил около 15 кг. Причём ему всего 3 года

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Совершенно неудивительно, что, увидев эту махину, новые владельцы тут же в неё влюбились

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Кот, со своей стороны, тоже проникся симпатией к новым людям и с радостью отправился к ним домой, где по достоинству оценил приготовленную для него кроватку

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


А ещё обратите внимание на его необычные, оттопыренные большие пальцы. Ну сплошное очарование!

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Как котей развлекает себя? ЛЁЖА играет со своей любимой игрушкой в виде томата, наполненной кошачьей мятой. Он любит кусать её и бить задними лапами

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Хозяева Бронсона выработали специальную программу, которая должна помочь котику стать менее обширным

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Они относили его на первый этаж, чтобы тому приходилось самому добираться по лестнице до своей любимой лежанки

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Позже они решили пока отложить эту методику до того времени, как Бронсон хоть чуть-чуть сбросит вес, так как подъём по лестнице может повредить его суставы.

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Также они ставили его кормушку в разные части дома, чтобы Бронс больше ходил

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Ещё они завели специальную подушку, чтобы брать на руки своего любимого слона, так как им казалось, что, просто поднимая его, они делают ему больно

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Кстати, Бронсон очень любит подушки. Одна из его очаровательных черт заключается в том, что он почти постоянно спит на подушечке

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Очень важно, чтобы котик терял вес постепенно, так как в противном случае у него могут возникнуть проблемы со здоровьем

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Майк и Меган даже завели Бронсону личный профиль в Инстаграме, где выкладывают его фотки (и они не бывают неудачными)

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Если следить за ним, то можно заметить прогресс котика. Хотя пока он не очень бросается в глаза

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


Бронсон всё так же велик и великолепен!

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот


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Хозяева рассчитывают, что Бронсон будет терять по полкило своего бизонового веса в месяц и вскоре встанет на рельсы здоровой кошачьей жизни Пока же он ещё не готов тестировать мебель вместе с другими малогабаритными котами Майка и Меган

Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
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 Теги: кот, диета

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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