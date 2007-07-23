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Раздел: Курьезы  
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Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС

Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКСПерепутал флаг и Путин.

В Южно-Африканской Республике проходит саммит БРИКС с участием лидеров пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и самой ЮАР, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Во время совместного фото президент РФ Владимир Путин вместе с другими лидерами стран перепутали своим места у флагов

"Не так встали. На саммите БРИКС перепутали таблички, и лидерам пришлось фотографироваться повторно", – написал журналист кремлевского пула в Twitter Дмитрий Смирнов.

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После того повторной расстановки они снова встали не под своими флагами.

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 Теги: конфуз, Путин

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Сегодня, 17:52 » Автор: Анна Мартынова
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