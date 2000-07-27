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Раздел: Курьезы  
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Забавные собаки, попавшие в неловкое положение

Забавные собаки, попавшие в неловкое положениеПять минут отличного настроения.

Иногда они могут быть неуклюжими чудиками, от этого они не становятся менее очаровательными и любимыми. И всем своим видом вызывают улыбку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
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 Теги: собаки, улыбка

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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