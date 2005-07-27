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Раздел: Курьезы  
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"Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском мосту

"Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском мостуВ Крыму снова замечен лидер группы "Любэ"

Лидер российской группы "Любэ" и один из любимых певцов Владимира Путина Николай Расторгуев был замечен на Керченском мосту в аннексированном Россией Крыму. Пропутинский исполнитель на оккупированном полуострове готовит песню о любви к Крымскому мосту. Певца высмеяли на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Скрепопеснь Расторгуев работает, производит пропаганду. Песня про мост. А про Ротенбергов и их бакшиш будет там пару строк?" – написал автор публикации.

"А машины где?" – с иронией отметили в комментариях.

"Лишь бы мост не упал! Или оккупантам придется убираться из Крыма вплавь", - с сарказмом написали в сети.

Песней группа "Любэ" не ограничилась и снимала на мосту клип. По словам Расторгуева, группа хочет признаться в любви к оккупированному Крыму и Крымскому мосту.

"В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне", - завил недавно пропутинский певец.

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Стоит отметить, что Николай Расторгуев еще с 2015 года находится в базе организации "Миротворец".

"Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском мосту
"Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском мосту
"Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском мосту
"Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском мосту
"Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском мосту
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 Теги: Крымский мост, Путин

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Сегодня, 06:52 » Автор: Татьяна Ларина
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