Раздел: Курьезы
Танцующая на скейте собака покорила YouTube
В Америке запустили забавный флешмоб.
Бордер-колли по кличке Супра из Техаса присоединилась к челленджу с танцами у движущейся машины под песню американского рэпера Дрейка In My feelings. Причём этот пёсель не только танцует, но ещё и устраивает погоню за автомобилем на самокате. Впрочем, оказалось в Техасе есть целая банда таких собак, называющих себя «Неудержимые К9» (Unstoppable K9), и они готовы на всё, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
В начале июля у рэпера Дрейка вышел клип на песню In My Feelings, в которой он признаётся в любви своей бывшей подруге Кики. Однако перформанс исполнителя показался фанатам таким безэмоциональным, что они решили ему помочь, запустив флешмоб, в котором люди со всего мира показывали, как Дрейку на самом деле следовало вести себя в этом видео.
Читайте также: В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
Со временем флешмоб эволюционировал, превратившись в челлендж. Фанаты стали не просто танцевать: они выскакивали из машин прямо на ходу, пытаясь продолжить движение в танце. И далеко не всегда у них получалось это успешно.
Бордер-колли по кличке Супра из Техаса присоединилась к челленджу с танцами у движущейся машины под песню американского рэпера Дрейка In My feelings. Причём этот пёсель не только танцует, но ещё и устраивает погоню за автомобилем на самокате. Впрочем, оказалось в Техасе есть целая банда таких собак, называющих себя «Неудержимые К9» (Unstoppable K9), и они готовы на всё, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
В начале июля у рэпера Дрейка вышел клип на песню In My Feelings, в которой он признаётся в любви своей бывшей подруге Кики. Однако перформанс исполнителя показался фанатам таким безэмоциональным, что они решили ему помочь, запустив флешмоб, в котором люди со всего мира показывали, как Дрейку на самом деле следовало вести себя в этом видео.
Читайте также: В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
Со временем флешмоб эволюционировал, превратившись в челлендж. Фанаты стали не просто танцевать: они выскакивали из машин прямо на ходу, пытаясь продолжить движение в танце. И далеко не всегда у них получалось это успешно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
106
0
Также советуем посмотреть
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
- В Крыму пришли к подросткам, которые сожгли флаг РФ
- Новый хит: кит выпустил струю радуги
- В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
Оставьте свой комментарий