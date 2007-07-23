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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности

Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятностиНад ними остается лишь посмеяться.

Мелкие неудачи утром могут выбить из колеи на весь день, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

В пятницу бывает так трудно сосредоточиться. Поэтому следует быть внимательным, чтобы не попасть впросак и с улыбкой завершить рабочую неделю.

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Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
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 Теги: неприятности, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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