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Раздел: Курьезы  
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Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстрацийРаботы Гюндуз Агаева.

Художник Гюндуз Агаев добрался до политических ситуаций в разных странах мира и представил свое видение деяний политиков. В новых иллюстрациях Агаева также присутствует богиня правосудия Фемида. Цель Гюндуза – показать реальную ситуацию во внешней и внутренней политике государств и их лидеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Россия

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Греция

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Турция

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Германия

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Бразилия

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Китай

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Азербайджан

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Иран

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Великобритания

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


США

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


Северная Корея

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций


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Сирия

Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
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 Теги: политики, иллюстрации

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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