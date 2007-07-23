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Раздел: Курьезы  
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«Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек

«Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешекУ людей вновь есть вопросы к росту Путина.

Глава России Владимир Путин прибыл на встречу с лидерами стран БРИКС в слишком длинных брюках, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото политиков.

«Отличный ракурс: Путин с остальными лидерами стран БРИКС сегодня на саммите в Йоханнесбурге — у всех ноги как ноги, брюки как брюки. И только у Путина всё не как у людей. Всё-таки им давно пора как-то усовершенствовать крепёжную систему!» — написал Голобуцкий.

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В сети задаются вопросом, какую обувь носит соратник Путина, а также всячески высмеивают его отношение к собственному росту.

«Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
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 Теги: Путин, брюки

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Сегодня, 13:43 » Автор: Анна Мартынова
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