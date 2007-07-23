Раздел: Курьезы
Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
Они удивят и вас.
Калейдоскоп событий в нашей жизни регулярно дает нам повод остановиться и прочувствовать какой-то момент в полной мере. И больше всего мы реагируем на ситуации, которые заставляют впадать в ступор, а иногда и в шоковое состояние. Но, как всегда, не сойти с ума в таких случаях помогает добрая порция смеха.
Мы уже испытали на себе эффект смехотерапии, мысленно погрузившись в эпичность момента каждого фото из нашей подборки, и предлагаем вам тоже вспомнить, каково это — смеяться сквозь слезы.
1. На это фото невозможно смотреть без слез
2. «Из нашей раковины только что вылез крысеныш! Нью-Йорк, ты реально настолько кошмарен?»
3. «Для тех, кто думает, что в Австралии не холодно, — в последнее время это не совсем так»
5. Священные животные, у которых нет ничего святого!
6. «Моя камера безопасности была украдена в процессе доставки»
7. 3 недели назад экскаватор повредил этот 96-жильный кабель, и с тех пор у 136 тыс. человек нет подключения к интернету
8. Бедные распятые телефоны. За что так с ними?
9. Когда понял, что ты больше не ее любимый ребенок
10. Когда хотелось по-быстрому перекусить пиццей
11. Когда отрезал чуть больше, чем планировал
13. Небо, облака и наслаждение полетом... своего айфона
14. Заказала сапоги своей мечты, а получила пакет разбитых надежд и горечь разочарования
15. Хотелось верить в наличие второго слоя конфет в такой большой коробке, но чуда не произошло
16. Сосед забыл очистить историю своего браузера, и вот реакция его жены на это
17. Купил клевые наушники и только потом понял, что он один
18. Вырабатывать иммунитет к боли разочарований нужно с детства
19. «Работала пчеловодом в Италии. В тот день я узнала, что у меня аллергия на пчел»
20. «Эта автомобильная авария произошла сегодня в Аммане, Иордания. Мой мозг болит, пытаясь понять, как это произошло»
21. Так выглядят боль, обида и утраченное доверие
22. Купил билет на матч — получил отличное место в счастливом ряду
23. Когда желание принять расслабляющую ванну принесло еще больший стресс
24. «Имплантированные волосы за $ 10 тыс. были сострижены моим бесценным 4-летним сыном»
Читайте также: Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
25. То чувство, когда видишь, как голова твоего ребенка то появляется, то прячется обратно
Калейдоскоп событий в нашей жизни регулярно дает нам повод остановиться и прочувствовать какой-то момент в полной мере. И больше всего мы реагируем на ситуации, которые заставляют впадать в ступор, а иногда и в шоковое состояние. Но, как всегда, не сойти с ума в таких случаях помогает добрая порция смеха.
Мы уже испытали на себе эффект смехотерапии, мысленно погрузившись в эпичность момента каждого фото из нашей подборки, и предлагаем вам тоже вспомнить, каково это — смеяться сквозь слезы.
1. На это фото невозможно смотреть без слез
2. «Из нашей раковины только что вылез крысеныш! Нью-Йорк, ты реально настолько кошмарен?»
3. «Для тех, кто думает, что в Австралии не холодно, — в последнее время это не совсем так»
5. Священные животные, у которых нет ничего святого!
6. «Моя камера безопасности была украдена в процессе доставки»
7. 3 недели назад экскаватор повредил этот 96-жильный кабель, и с тех пор у 136 тыс. человек нет подключения к интернету
8. Бедные распятые телефоны. За что так с ними?
9. Когда понял, что ты больше не ее любимый ребенок
10. Когда хотелось по-быстрому перекусить пиццей
11. Когда отрезал чуть больше, чем планировал
13. Небо, облака и наслаждение полетом... своего айфона
14. Заказала сапоги своей мечты, а получила пакет разбитых надежд и горечь разочарования
15. Хотелось верить в наличие второго слоя конфет в такой большой коробке, но чуда не произошло
16. Сосед забыл очистить историю своего браузера, и вот реакция его жены на это
17. Купил клевые наушники и только потом понял, что он один
18. Вырабатывать иммунитет к боли разочарований нужно с детства
19. «Работала пчеловодом в Италии. В тот день я узнала, что у меня аллергия на пчел»
20. «Эта автомобильная авария произошла сегодня в Аммане, Иордания. Мой мозг болит, пытаясь понять, как это произошло»
21. Так выглядят боль, обида и утраченное доверие
22. Купил билет на матч — получил отличное место в счастливом ряду
23. Когда желание принять расслабляющую ванну принесло еще больший стресс
24. «Имплантированные волосы за $ 10 тыс. были сострижены моим бесценным 4-летним сыном»
Читайте также: Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
25. То чувство, когда видишь, как голова твоего ребенка то появляется, то прячется обратно
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