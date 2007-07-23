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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по кожеОни удивят и вас.

Калейдоскоп событий в нашей жизни регулярно дает нам повод остановиться и прочувствовать какой-то момент в полной мере. И больше всего мы реагируем на ситуации, которые заставляют впадать в ступор, а иногда и в шоковое состояние. Но, как всегда, не сойти с ума в таких случаях помогает добрая порция смеха.

Мы уже испытали на себе эффект смехотерапии, мысленно погрузившись в эпичность момента каждого фото из нашей подборки, и предлагаем вам тоже вспомнить, каково это — смеяться сквозь слезы.

1. На это фото невозможно смотреть без слез

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


2. «Из нашей раковины только что вылез крысеныш! Нью-Йорк, ты реально настолько кошмарен?»

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


3. «Для тех, кто думает, что в Австралии не холодно, — в последнее время это не совсем так»

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


5. Священные животные, у которых нет ничего святого!

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


6. «Моя камера безопасности была украдена в процессе доставки»

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


7. 3 недели назад экскаватор повредил этот 96-жильный кабель, и с тех пор у 136 тыс. человек нет подключения к интернету

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


8. Бедные распятые телефоны. За что так с ними?

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


9. Когда понял, что ты больше не ее любимый ребенок

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


10. Когда хотелось по-быстрому перекусить пиццей

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


11. Когда отрезал чуть больше, чем планировал

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


13. Небо, облака и наслаждение полетом... своего айфона

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


14. Заказала сапоги своей мечты, а получила пакет разбитых надежд и горечь разочарования

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


15. Хотелось верить в наличие второго слоя конфет в такой большой коробке, но чуда не произошло

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


16. Сосед забыл очистить историю своего браузера, и вот реакция его жены на это

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


17. Купил клевые наушники и только потом понял, что он один

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


18. Вырабатывать иммунитет к боли разочарований нужно с детства

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


19. «Работала пчеловодом в Италии. В тот день я узнала, что у меня аллергия на пчел»

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


20. «Эта автомобильная авария произошла сегодня в Аммане, Иордания. Мой мозг болит, пытаясь понять, как это произошло»

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


21. Так выглядят боль, обида и утраченное доверие

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


22. Купил билет на матч — получил отличное место в счастливом ряду

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


23. Когда желание принять расслабляющую ванну принесло еще больший стресс

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


24. «Имплантированные волосы за $ 10 тыс. были сострижены моим бесценным 4-летним сыном»

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже


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25. То чувство, когда видишь, как голова твоего ребенка то появляется, то прячется обратно

Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
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 Теги: прикол, фотки

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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