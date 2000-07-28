Раздел: Курьезы
Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
Жылдыз Бекова создает забавные иллюстрации.
Быть родителем — это когда тишина в комнате, где находится ребенок, страшнее выволочки у шефа. Это дергающийся глаз, стремительно пустеющий кошелек и острая потребность в личном пространстве, даже если вы были ярым экстравертом. Появление ребенка кардинально меняет жизнь человека, а что значит быть мамой на собственном опыте поняла Жылдыз Бекова — художница из Бишкека. Именно поэтому в ее комиксах узнают себя многие родители, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы уверены, что воспитание детей — это тяжелая работа. Но она может быть и веселой, если взглянуть на любую ситуацию под другим углом. Добро пожаловать в родительские будни!
Когда город засыпает, просыпается мафия. А иногда и городу не уснуть, и подгузниковая мафия не дремлет
Сон — важная часть нашей жизни. А вот качество сна с появлением деток — уже совсем другая история
Признайтесь, наверняка дома есть фотографии, где вы в маминых «клобуках» или папиных сапогах для рыбалки. В одном сапоге
Жизнь без детей — это когда ты любишь себя и немного свою половинку. Жизнь с детьми — это когда ты просто любишь этих бесенят, потому что по-другому уже не можешь
А где нашли вас? В капусте, купили в магазине или тоже аист принес?
Маленькие дети пахнут ромашкой и молоком. И кое-чем еще...
Готовка в присутствии двух Гордонов Рамзи? Легко, но не очень весело
Если раньше вы могли быть главной жрицей прокрастинации, то сейчас дорога каждая минутка. Музе плевать на то, есть ли у вас дети
Иногда кажется, что только отцам доступен дзен. И как у них это так ловко получается?
Ревам-коровам доступно самое мощное оружие в борьбе с несправедливостью. С несправедливостью мамы, которая не дает лизать грязь
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Иногда минутка покоя просто жизненно необходима. Жаль, что иногда ее приходится маскировать под физиологические потребности
Быть родителем — это когда тишина в комнате, где находится ребенок, страшнее выволочки у шефа. Это дергающийся глаз, стремительно пустеющий кошелек и острая потребность в личном пространстве, даже если вы были ярым экстравертом. Появление ребенка кардинально меняет жизнь человека, а что значит быть мамой на собственном опыте поняла Жылдыз Бекова — художница из Бишкека. Именно поэтому в ее комиксах узнают себя многие родители, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы уверены, что воспитание детей — это тяжелая работа. Но она может быть и веселой, если взглянуть на любую ситуацию под другим углом. Добро пожаловать в родительские будни!
Когда город засыпает, просыпается мафия. А иногда и городу не уснуть, и подгузниковая мафия не дремлет
Сон — важная часть нашей жизни. А вот качество сна с появлением деток — уже совсем другая история
Признайтесь, наверняка дома есть фотографии, где вы в маминых «клобуках» или папиных сапогах для рыбалки. В одном сапоге
Жизнь без детей — это когда ты любишь себя и немного свою половинку. Жизнь с детьми — это когда ты просто любишь этих бесенят, потому что по-другому уже не можешь
А где нашли вас? В капусте, купили в магазине или тоже аист принес?
Маленькие дети пахнут ромашкой и молоком. И кое-чем еще...
Готовка в присутствии двух Гордонов Рамзи? Легко, но не очень весело
Если раньше вы могли быть главной жрицей прокрастинации, то сейчас дорога каждая минутка. Музе плевать на то, есть ли у вас дети
Иногда кажется, что только отцам доступен дзен. И как у них это так ловко получается?
Ревам-коровам доступно самое мощное оружие в борьбе с несправедливостью. С несправедливостью мамы, которая не дает лизать грязь
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Иногда минутка покоя просто жизненно необходима. Жаль, что иногда ее приходится маскировать под физиологические потребности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
231
0
Также советуем посмотреть
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
Оставьте свой комментарий