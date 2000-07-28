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Раздел: Курьезы  
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Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксахЖылдыз Бекова создает забавные иллюстрации.

Быть родителем — это когда тишина в комнате, где находится ребенок, страшнее выволочки у шефа. Это дергающийся глаз, стремительно пустеющий кошелек и острая потребность в личном пространстве, даже если вы были ярым экстравертом. Появление ребенка кардинально меняет жизнь человека, а что значит быть мамой на собственном опыте поняла Жылдыз Бекова — художница из Бишкека. Именно поэтому в ее комиксах узнают себя многие родители, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы уверены, что воспитание детей — это тяжелая работа. Но она может быть и веселой, если взглянуть на любую ситуацию под другим углом. Добро пожаловать в родительские будни!

Когда город засыпает, просыпается мафия. А иногда и городу не уснуть, и подгузниковая мафия не дремлет

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


Сон — важная часть нашей жизни. А вот качество сна с появлением деток — уже совсем другая история

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


Признайтесь, наверняка дома есть фотографии, где вы в маминых «клобуках» или папиных сапогах для рыбалки. В одном сапоге

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


Жизнь без детей — это когда ты любишь себя и немного свою половинку. Жизнь с детьми — это когда ты просто любишь этих бесенят, потому что по-другому уже не можешь

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


А где нашли вас? В капусте, купили в магазине или тоже аист принес?

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


Маленькие дети пахнут ромашкой и молоком. И кое-чем еще...

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


Готовка в присутствии двух Гордонов Рамзи? Легко, но не очень весело

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


Если раньше вы могли быть главной жрицей прокрастинации, то сейчас дорога каждая минутка. Музе плевать на то, есть ли у вас дети

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


Иногда кажется, что только отцам доступен дзен. И как у них это так ловко получается?

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


Ревам-коровам доступно самое мощное оружие в борьбе с несправедливостью. С несправедливостью мамы, которая не дает лизать грязь

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах


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Иногда минутка покоя просто жизненно необходима. Жаль, что иногда ее приходится маскировать под физиологические потребности

Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
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 Теги: комиксы, родители

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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