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Раздел: Курьезы  
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Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella

Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора NutellaО такой работе можно только мечтать.

Хочешь изменить работу и найти призвание? Как насчет профессии мечты для всех любителей сладкого, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

В итальянском городе Альба, на фабрику Ferrero, ищут 90 человек, которые должны смаковать "Нутеллу". За деньги.

Идеальный кандидат не должен иметь аллергии на пищевые продукты и должен уметь работать на компьютере. Всего прочего компания обучает за три месяца.

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А работнику нужно будет только дважды в неделю приходить на работу, жить в итальянском городке и тщательно и внимательно смаковать орехово-шоколадную пасту.
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 Теги: дегустатор, прикол

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Сегодня, 17:14 » Автор: Анна Мартынова
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