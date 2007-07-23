В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе

Спасателям пришлось потрудиться.



Когда Джеймс Хупер из Вирджинии-Бич (Вирджиния, США) зашёл в туалет и увидел в унитазе змею, он поначалу решил, что существо игрушечное и это чья-то глупая шутка, передает



Однако, чешуйчатый нарушитель границ частной собственности был более чем реален. Джеймс позвал на помощь приятеля Кенни Спруилла, который сделал импровизированное лассо из удочки с петлёй на конце и сумел заарканить змею. Поскольку мужчины не знали, с каким именно пресмыкающимся они имеют дело, непрошеного гостя закрыли в ведре.



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Сотрудники департамента по контролю за животными, забравшие змею в приют, рассказали, что это самка неядовитого королевского питона. Поскольку окрас пресмыкающегося был довольно редким, то офицеры предположили, что она сбежала от хозяев. Так и оказалось — скоро нашлись владельцы питона, живущие в нескольких километрах от места происшествия. Осталось неизвестным, как змея попала в чужой унитаз. Есть мнение, что она совершила путешествие по канализации, но также она могла ползти по земле, проникнуть в дом Джеймса и спрятаться в унитазе, посчитав его неплохим убежищем.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Когда Джеймс Хупер из Вирджинии-Бич (Вирджиния, США) зашёл в туалет и увидел в унитазе змею, он поначалу решил, что существо игрушечное и это чья-то глупая шутка, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua Однако, чешуйчатый нарушитель границ частной собственности был более чем реален. Джеймс позвал на помощь приятеля Кенни Спруилла, который сделал импровизированное лассо из удочки с петлёй на конце и сумел заарканить змею. Поскольку мужчины не знали, с каким именно пресмыкающимся они имеют дело, непрошеного гостя закрыли в ведре.Сотрудники департамента по контролю за животными, забравшие змею в приют, рассказали, что это самка неядовитого королевского питона. Поскольку окрас пресмыкающегося был довольно редким, то офицеры предположили, что она сбежала от хозяев. Так и оказалось — скоро нашлись владельцы питона, живущие в нескольких километрах от места происшествия. Осталось неизвестным, как змея попала в чужой унитаз. Есть мнение, что она совершила путешествие по канализации, но также она могла ползти по земле, проникнуть в дом Джеймса и спрятаться в унитазе, посчитав его неплохим убежищем.



