Раздел: Курьезы
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы, которые подарят вам веселое настроение
Неважно автомобилист вы или пешеход этот юмор будет понятен абсолютно каждому, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: «Дай автомобиль позвонить» и другие смешные автоприколы
В этой подборке вас ждут фото с самых обычных дорог, на которых встречаются не самые обычные вещи.
Неважно автомобилист вы или пешеход этот юмор будет понятен абсолютно каждому, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: «Дай автомобиль позвонить» и другие смешные автоприколы
В этой подборке вас ждут фото с самых обычных дорог, на которых встречаются не самые обычные вещи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
479
0
Также советуем посмотреть
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
Оставьте свой комментарий