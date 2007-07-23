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Раздел: Курьезы  
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Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей

Автоприколы: забавные картинки из жизни водителейАвтоприколы, которые подарят вам веселое настроение

Неважно автомобилист вы или пешеход этот юмор будет понятен абсолютно каждому, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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В этой подборке вас ждут фото с самых обычных дорог, на которых встречаются не самые обычные вещи.

Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
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 Теги: приколы, водители

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Сегодня, 10:58 » Автор: Татьяна Ларина
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