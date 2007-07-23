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Раздел: Курьезы  
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"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку

"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежкуКомичные фотографии про слежку, при взгляде на которые невозможно сдержать улыбку

Казалось бы, камеры наблюдения уже давно стали обыденной вещью в современной жизни, однако, если посмотреть вокруг, то и в этой сфере можно заметить немало забавного, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

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Мы собрали 17 комичных фотографий, глядя на которые, невозможно сдержать улыбку.

"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
"Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
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 Теги: приколы, слежка

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Сегодня, 12:08 » Автор: Татьяна Ларина
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