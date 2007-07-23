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Раздел: Курьезы  
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Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть

Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил СетьОслик, считающий себя собакой, растрогал Интернет

Симпатичный ослик Тини Тим живет в городском доме, прыгает на диван, разбрасывается подушками и любит, когда его гладят, пишет Хроника.инфо со ссылкой на EtCetera

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Видеоролик, рассказывающий о невероятном ослике и истории его спасения, собрал более 7 млн просмотров в YouTube.

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 Теги: ослик, животные

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Сегодня, 15:23 » Автор: Татьяна Ларина
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