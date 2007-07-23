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Раздел: Курьезы  
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"Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму

"Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в КрымуСнимки «великовозрастных пионеров» вызвали бурное обсуждение в сети.

В аннексированном Россией Крыму, в Гурзуфе, местные жители заметили очень странных людей. Об этом сообщает Roksolana Today на своей странице в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka

На опубликованных фотографиях около 10 совсем не юных мужчин и женщин стоят в белых рубашках и красных пионерских галстуках и пилотках.

Снимки «великовозрастных пионеров» вызвали бурное обсуждение в сети.

«Почему нет рядом санитаров?» ― с сарказмом написал один из пользователей.

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«Палата №6 на прогулке», ― поддержал его комментарий Владислав.

"Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
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 Теги: Крым, пионеры

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Сегодня, 16:55 » Автор: Татьяна Ларина
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