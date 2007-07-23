Раздел: Курьезы
"Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
Снимки «великовозрастных пионеров» вызвали бурное обсуждение в сети.
В аннексированном Россией Крыму, в Гурзуфе, местные жители заметили очень странных людей. Об этом сообщает Roksolana Today на своей странице в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
На опубликованных фотографиях около 10 совсем не юных мужчин и женщин стоят в белых рубашках и красных пионерских галстуках и пилотках.
Снимки «великовозрастных пионеров» вызвали бурное обсуждение в сети.
«Почему нет рядом санитаров?» ― с сарказмом написал один из пользователей.
Читайте также: В соцсетях троллят фото "пионеров ЛНР"
«Палата №6 на прогулке», ― поддержал его комментарий Владислав.
В аннексированном Россией Крыму, в Гурзуфе, местные жители заметили очень странных людей. Об этом сообщает Roksolana Today на своей странице в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
На опубликованных фотографиях около 10 совсем не юных мужчин и женщин стоят в белых рубашках и красных пионерских галстуках и пилотках.
Снимки «великовозрастных пионеров» вызвали бурное обсуждение в сети.
«Почему нет рядом санитаров?» ― с сарказмом написал один из пользователей.
Читайте также: В соцсетях троллят фото "пионеров ЛНР"
«Палата №6 на прогулке», ― поддержал его комментарий Владислав.
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