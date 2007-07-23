"Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму

Снимки «великовозрастных пионеров» вызвали бурное обсуждение в сети.



В аннексированном Россией Крыму, в Гурзуфе, местные жители заметили очень странных людей. Об этом сообщает Roksolana Today на своей странице в Twitter, пишет



На опубликованных фотографиях около 10 совсем не юных мужчин и женщин стоят в белых рубашках и красных пионерских галстуках и пилотках.



Снимки «великовозрастных пионеров» вызвали бурное обсуждение в сети.



«Почему нет рядом санитаров?» ― с сарказмом написал один из пользователей.



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«Палата №6 на прогулке», ― поддержал его комментарий Владислав.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В аннексированном Россией Крыму, в Гурзуфе, местные жители заметили очень странных людей. Об этом сообщает Roksolana Today на своей странице в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka На опубликованных фотографиях около 10 совсем не юных мужчин и женщин стоят в белых рубашках и красных пионерских галстуках и пилотках.Снимки «великовозрастных пионеров» вызвали бурное обсуждение в сети.«Почему нет рядом санитаров?» ― с сарказмом написал один из пользователей.«Палата №6 на прогулке», ― поддержал его комментарий Владислав.



