Раздел: Курьезы
Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
Пользователи соцсетей сразу отреагировали на курьезную рекламу.
Аграрный профлицей в Черниговской области использовал в своей рекламе фотографию голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Рекламны плакат опубликовала на своей странице в Facebook жительница Чернигова Ольга Бардина. На нем Ди Каприо появился в образе тракториста в синей рабочей форме.
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По бокам написан текст, зазывающий выпускников школ поступать в лицей.
Аграрный профлицей в Черниговской области использовал в своей рекламе фотографию голливудского актера Леонардо Ди Каприо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Рекламны плакат опубликовала на своей странице в Facebook жительница Чернигова Ольга Бардина. На нем Ди Каприо появился в образе тракториста в синей рабочей форме.
Читайте также: Реклама матча по футболу от Первого канал насмешила Сеть. Видео
По бокам написан текст, зазывающий выпускников школ поступать в лицей.
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