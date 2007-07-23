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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо

Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо Пользователи соцсетей сразу отреагировали на курьезную рекламу.

Аграрный профлицей в Черниговской области использовал в своей рекламе фотографию голливудского актера Леонардо Ди Каприо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Рекламны плакат опубликовала на своей странице в Facebook жительница Чернигова Ольга Бардина. На нем Ди Каприо появился в образе тракториста в синей рабочей форме.

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По бокам написан текст, зазывающий выпускников школ поступать в лицей.

Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
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 Теги: Ди Каприо, реклама

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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