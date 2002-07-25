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Раздел: Курьезы  
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Хит дня: девушка сплясала на крыше автомобиля

Хит дня: девушка сплясала на крыше автомобиляНа трассе Минск – Гродно пассажирка станцевала на крыше такси.

На выезде из Минска, недалеко от автобусной остановки, на обочине танцевали люди. Девушка забралась на крышу автомобиля такси, двое парней приплясывали внизу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.

Трудно сказать, по какой причине авто остановилось на обочине, какой повод радоваться был у молодых людей. По большому счету, если автовладелец не против, можно приплясывать и на крыше его машины. Вот только обочина — не самое безопасное место для этого.

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Бывали случаи, когда в стоящий на обочине автомобиль врезалась другая машина, зачастую это приводило к очень серьезным последствиям.

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 Теги: автомобиль, танцы

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Сегодня, 13:46 » Автор: Ирина Шевченко
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