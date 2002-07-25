Раздел: Курьезы
Хит дня: девушка сплясала на крыше автомобиля
На трассе Минск – Гродно пассажирка станцевала на крыше такси.
На выезде из Минска, недалеко от автобусной остановки, на обочине танцевали люди. Девушка забралась на крышу автомобиля такси, двое парней приплясывали внизу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Трудно сказать, по какой причине авто остановилось на обочине, какой повод радоваться был у молодых людей. По большому счету, если автовладелец не против, можно приплясывать и на крыше его машины. Вот только обочина — не самое безопасное место для этого.
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Бывали случаи, когда в стоящий на обочине автомобиль врезалась другая машина, зачастую это приводило к очень серьезным последствиям.
На выезде из Минска, недалеко от автобусной остановки, на обочине танцевали люди. Девушка забралась на крышу автомобиля такси, двое парней приплясывали внизу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Трудно сказать, по какой причине авто остановилось на обочине, какой повод радоваться был у молодых людей. По большому счету, если автовладелец не против, можно приплясывать и на крыше его машины. Вот только обочина — не самое безопасное место для этого.
Читайте также: В США необычный кандидат занял пост мэра
Бывали случаи, когда в стоящий на обочине автомобиль врезалась другая машина, зачастую это приводило к очень серьезным последствиям.
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