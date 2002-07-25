» » "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
Раздел: Курьезы  
0

"Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов

"Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситовСмеемся вместе!

Одесситы – жизнерадостные люди с поразительным чувством юмора.

Они умеют ловко выкручиваться из абсолютно любой ситуации и ловко отвечать на самые каверзные вопросы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.

Читайте также: В США необычный кандидат занял пост мэра

Мы собрали для наших читателей очередную порцию одесских анекдотов и надеемся, что они помогут сохранять оптимизм, несмотря ни на что.

Одесса, Привоз:
- Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?
- А шо вы хотите, мадам? Встала в море сегодня рано, не успела накраситься...

Когда нажимаешь "Завершение работы", одесский вариант системы выдает: "Тю! А шо такое?"

Одесса. Староконный рынок.
- Мадам, купите кота!
- А какой он породы?
- Сибирский.
- Не может быть, у него же шерсть короткая!
- Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрёт он исключительно пельмени!

Два бывших одессита живут на Брайтоне.
Жена случайно проглотила монету в 20 центов.
Муж - жене:
- Сарочка, нет смысла вызывать врача...
- ?
- Он возьмет с нас 20 долларов, а вытащит только 20 центов...

Одесса. Привоз.
- Вот смотрю я на вас, Сарочка, и думаю — что таки аппетитней: вы или ветчина вон на том прилавке?
- Жора, а вы не думайте, вы пробуйте…

Одесса. Звонок в убойный отдел.
- Что у вас?
- Покушение на убийство. Мужчина 38 лет. Его жена ударила сковородкой семь раз за то, что он наступил на мокрый, только что вымытый пол.
Скорая помощь забрала его в больницу.
- А жену вы задержали?
- Нет, пол еще мокрый!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: юмор, анекдоты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:44 » Автор: Ирина Шевченко
     1052
     0

Похожие новости по теме

Юмор по-одесски: свежая подборка веселых анекдотов Юмор по-одесски: свежая подборка веселых анекдотов

Смеемся вместе!

"Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов

Смеемся вместе!

"Не расчесывайте мне нервы": подборка одесского искрометного юмора

Рецепт счастливой жизни по-одесски.

Юмор по-одесски: свежая подборка смешных анекдотов Юмор по-одесски: свежая подборка смешных анекдотов

Смеемся вместе!

Юмор по-одесски: смешные анекдоты для отличного настроения Юмор по-одесски: смешные анекдоты для отличного настроения

Смеемся вместе!

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх