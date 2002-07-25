Раздел: Курьезы
"Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
Смеемся вместе!
Одесситы – жизнерадостные люди с поразительным чувством юмора.
Они умеют ловко выкручиваться из абсолютно любой ситуации и ловко отвечать на самые каверзные вопросы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
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Мы собрали для наших читателей очередную порцию одесских анекдотов и надеемся, что они помогут сохранять оптимизм, несмотря ни на что.
Одесса, Привоз:
- Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?
- А шо вы хотите, мадам? Встала в море сегодня рано, не успела накраситься...
Когда нажимаешь "Завершение работы", одесский вариант системы выдает: "Тю! А шо такое?"
Одесса. Староконный рынок.
- Мадам, купите кота!
- А какой он породы?
- Сибирский.
- Не может быть, у него же шерсть короткая!
- Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрёт он исключительно пельмени!
Два бывших одессита живут на Брайтоне.
Жена случайно проглотила монету в 20 центов.
Муж - жене:
- Сарочка, нет смысла вызывать врача...
- ?
- Он возьмет с нас 20 долларов, а вытащит только 20 центов...
Одесса. Привоз.
- Вот смотрю я на вас, Сарочка, и думаю — что таки аппетитней: вы или ветчина вон на том прилавке?
- Жора, а вы не думайте, вы пробуйте…
Одесса. Звонок в убойный отдел.
- Что у вас?
- Покушение на убийство. Мужчина 38 лет. Его жена ударила сковородкой семь раз за то, что он наступил на мокрый, только что вымытый пол.
Скорая помощь забрала его в больницу.
- А жену вы задержали?
- Нет, пол еще мокрый!
Одесситы – жизнерадостные люди с поразительным чувством юмора.
Они умеют ловко выкручиваться из абсолютно любой ситуации и ловко отвечать на самые каверзные вопросы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
Читайте также: В США необычный кандидат занял пост мэра
Мы собрали для наших читателей очередную порцию одесских анекдотов и надеемся, что они помогут сохранять оптимизм, несмотря ни на что.
Одесса, Привоз:
- Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?
- А шо вы хотите, мадам? Встала в море сегодня рано, не успела накраситься...
Когда нажимаешь "Завершение работы", одесский вариант системы выдает: "Тю! А шо такое?"
Одесса. Староконный рынок.
- Мадам, купите кота!
- А какой он породы?
- Сибирский.
- Не может быть, у него же шерсть короткая!
- Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрёт он исключительно пельмени!
Два бывших одессита живут на Брайтоне.
Жена случайно проглотила монету в 20 центов.
Муж - жене:
- Сарочка, нет смысла вызывать врача...
- ?
- Он возьмет с нас 20 долларов, а вытащит только 20 центов...
Одесса. Привоз.
- Вот смотрю я на вас, Сарочка, и думаю — что таки аппетитней: вы или ветчина вон на том прилавке?
- Жора, а вы не думайте, вы пробуйте…
Одесса. Звонок в убойный отдел.
- Что у вас?
- Покушение на убийство. Мужчина 38 лет. Его жена ударила сковородкой семь раз за то, что он наступил на мокрый, только что вымытый пол.
Скорая помощь забрала его в больницу.
- А жену вы задержали?
- Нет, пол еще мокрый!
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