"Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов

Смеемся вместе!



Одесситы – жизнерадостные люди с поразительным чувством юмора.



Они умеют ловко выкручиваться из абсолютно любой ситуации и ловко отвечать на самые каверзные вопросы, пишет



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Мы собрали для наших читателей очередную порцию одесских анекдотов и надеемся, что они помогут сохранять оптимизм, несмотря ни на что.



Одесса, Привоз:

- Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?

- А шо вы хотите, мадам? Встала в море сегодня рано, не успела накраситься...



Когда нажимаешь "Завершение работы", одесский вариант системы выдает: "Тю! А шо такое?"



Одесса. Староконный рынок.

- Мадам, купите кота!

- А какой он породы?

- Сибирский.

- Не может быть, у него же шерсть короткая!

- Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрёт он исключительно пельмени!



Два бывших одессита живут на Брайтоне.

Жена случайно проглотила монету в 20 центов.

Муж - жене:

- Сарочка, нет смысла вызывать врача...

- ?

- Он возьмет с нас 20 долларов, а вытащит только 20 центов...



Одесса. Привоз.

- Вот смотрю я на вас, Сарочка, и думаю — что таки аппетитней: вы или ветчина вон на том прилавке?

- Жора, а вы не думайте, вы пробуйте…



Одесса. Звонок в убойный отдел.

- Что у вас?

- Покушение на убийство. Мужчина 38 лет. Его жена ударила сковородкой семь раз за то, что он наступил на мокрый, только что вымытый пол.

Скорая помощь забрала его в больницу.

- А жену вы задержали?

- Нет, пол еще мокрый! Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Одесситы – жизнерадостные люди с поразительным чувством юмора.Они умеют ловко выкручиваться из абсолютно любой ситуации и ловко отвечать на самые каверзные вопросы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow Мы собрали для наших читателей очередную порцию одесских анекдотов и надеемся, что они помогут сохранять оптимизм, несмотря ни на что.Одесса, Привоз:- Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?- А шо вы хотите, мадам? Встала в море сегодня рано, не успела накраситься...Когда нажимаешь "Завершение работы", одесский вариант системы выдает: "Тю! А шо такое?"Одесса. Староконный рынок.- Мадам, купите кота!- А какой он породы?- Сибирский.- Не может быть, у него же шерсть короткая!- Мадам, я вам таки ничего не скажу за его шерсть, но жрёт он исключительно пельмени!Два бывших одессита живут на Брайтоне.Жена случайно проглотила монету в 20 центов.Муж - жене:- Сарочка, нет смысла вызывать врача...- ?- Он возьмет с нас 20 долларов, а вытащит только 20 центов...Одесса. Привоз.- Вот смотрю я на вас, Сарочка, и думаю — что таки аппетитней: вы или ветчина вон на том прилавке?- Жора, а вы не думайте, вы пробуйте…Одесса. Звонок в убойный отдел.- Что у вас?- Покушение на убийство. Мужчина 38 лет. Его жена ударила сковородкой семь раз за то, что он наступил на мокрый, только что вымытый пол.Скорая помощь забрала его в больницу.- А жену вы задержали?- Нет, пол еще мокрый!



