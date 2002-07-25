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Раздел: Курьезы  
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Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни

Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизниСмешные шутки для хороших людей.

Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты на красочных открытках.

Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.

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Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни
Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни
Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни
Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни
Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 16:28 » Автор: Ирина Шевченко
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