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Раздел: Курьезы  
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Пользователей Сети озадачила странная упаковка кофеварки в киевском магазине

Пользователей Сети озадачила странная упаковка кофеварки в киевском магазинеВ кофейную турку "налил" борща.

Пользователей интернета озадачила странная упаковка кофеварки в магазине в Киеве, на которой в турке вместо кофе изображен борщ.

Соответствующий снимок обнародовал Telegram-канал "Х**вый Киев", пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

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"Какой долбо** в кофейную турку налил борща!? Заметил Alex в магазе "Бонус" на Нивках", - говорится в подписи к фото.

Пользователей Сети озадачила странная упаковка кофеварки в киевском магазине
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 Теги: сеть, кофеварка, магазин

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Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
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