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В Швейцарских альпах появился необычный отель

В Швейцарских альпах появился необычный отельВ отеле нет стен и потолка.

Среди Швейцарских Альп открылся, пожалуй, самый необычный отель Null Stern, где всего одна комната.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pogliad.ua.

В комнате, если можно ее так назвать, кроме кровати больше ничего нет - ни стен, ни потолка.

В распоряжении гостей потрясающий вид на горный пейзаж, а ночью - на звездное небо. Если, конечно, не будет дождя. Отель находится на высоте примерно 2 тысяч метров в самом сердце Швейцарских Альп. Стоимость ночи - 210 долларов.

В отеле нет стен и потолка, а также ванны. Только кровать королевских размеров с двумя тумбочками и лампами. Общественный туалет находится в 5 минутах ходьбы вниз по горе. Гости могут насладиться панорамными видами на горы и звездное небо.

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Однако, как и обычные гостиницы, Null Shtern предлагает обслуживание в виде личного дворецкого. Дворецкий живет в доме неподалеку. Он приносит завтрак, обед и ужин прямо в постель.

В Швейцарских альпах появился необычный отель
В Швейцарских альпах появился необычный отель
В Швейцарских альпах появился необычный отель
В Швейцарских альпах появился необычный отель
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 Теги: Альпы, отель

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Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
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