Раздел: Курьезы
"Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
Путина жестко высмеяли за фото с подставным моряком.
Президента России Владимира Путина высмеяли из-за его боязни фотографироваться с реальными людьми
Так, в сети опубликовали фотографию президента РФ Владимира Путина с подставным «морячком». Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
«У Путина вчера была насыщенная культурная программа: побродил по крейсеру «Аврора», потискал пухлых морячков… Хотя с «морячком» опять помощники облажались: ни единой татуировки на раскормленной тушке, да и с опознавательным знаком «Свой. Можно трогать», — отметил Голобуцкий.
Он отметил, что для поставного человека, который представляет ФСО (Федеральную службу охраны, — ред.) могли хотя бы выбрать не оранжевый силиконовый браслет, а менее заметный опознавательный знак.
В комментариях интернет-пользователи высмеяли очередной ляп Путина.
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«Не по Сеньке шапка. Безкозырка-то маловата. Для массовки могли бы и более тщательно реквизит подобрать. Да и гюйс на тельник не носят», «Может тельняшник просто накануне ночью в Эль Кафе забухал, да забыл браслет снять», «Мальчик то подрос и морячком стал. Целовать в животик, не перецеловать», «А что, других крейсеров, которые на ходу, не нашлось?», «Ботоксный клоун», — пишут юзеры.
Президента России Владимира Путина высмеяли из-за его боязни фотографироваться с реальными людьми
Так, в сети опубликовали фотографию президента РФ Владимира Путина с подставным «морячком». Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
«У Путина вчера была насыщенная культурная программа: побродил по крейсеру «Аврора», потискал пухлых морячков… Хотя с «морячком» опять помощники облажались: ни единой татуировки на раскормленной тушке, да и с опознавательным знаком «Свой. Можно трогать», — отметил Голобуцкий.
Он отметил, что для поставного человека, который представляет ФСО (Федеральную службу охраны, — ред.) могли хотя бы выбрать не оранжевый силиконовый браслет, а менее заметный опознавательный знак.
В комментариях интернет-пользователи высмеяли очередной ляп Путина.
Читайте также: Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
«Не по Сеньке шапка. Безкозырка-то маловата. Для массовки могли бы и более тщательно реквизит подобрать. Да и гюйс на тельник не носят», «Может тельняшник просто накануне ночью в Эль Кафе забухал, да забыл браслет снять», «Мальчик то подрос и морячком стал. Целовать в животик, не перецеловать», «А что, других крейсеров, которые на ходу, не нашлось?», «Ботоксный клоун», — пишут юзеры.
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