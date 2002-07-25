"Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным

Путина жестко высмеяли за фото с подставным моряком.



Президента России Владимира Путина высмеяли из-за его боязни фотографироваться с реальными людьми



Так, в сети опубликовали фотографию президента РФ Владимира Путина с подставным «морячком». Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий, пишет



«У Путина вчера была насыщенная культурная программа: побродил по крейсеру «Аврора», потискал пухлых морячков… Хотя с «морячком» опять помощники облажались: ни единой татуировки на раскормленной тушке, да и с опознавательным знаком «Свой. Можно трогать», — отметил Голобуцкий.



Он отметил, что для поставного человека, который представляет ФСО (Федеральную службу охраны, — ред.) могли хотя бы выбрать не оранжевый силиконовый браслет, а менее заметный опознавательный знак.



В комментариях интернет-пользователи высмеяли очередной ляп Путина.



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«Не по Сеньке шапка. Безкозырка-то маловата. Для массовки могли бы и более тщательно реквизит подобрать. Да и гюйс на тельник не носят», «Может тельняшник просто накануне ночью в Эль Кафе забухал, да забыл браслет снять», «Мальчик то подрос и морячком стал. Целовать в животик, не перецеловать», «А что, других крейсеров, которые на ходу, не нашлось?», «Ботоксный клоун», — пишут юзеры.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президента России Владимира Путина высмеяли из-за его боязни фотографироваться с реальными людьмиТак, в сети опубликовали фотографию президента РФ Владимира Путина с подставным «морячком». Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Политека «У Путина вчера была насыщенная культурная программа: побродил по крейсеру «Аврора», потискал пухлых морячков… Хотя с «морячком» опять помощники облажались: ни единой татуировки на раскормленной тушке, да и с опознавательным знаком «Свой. Можно трогать», — отметил Голобуцкий.Он отметил, что для поставного человека, который представляет ФСО (Федеральную службу охраны, — ред.) могли хотя бы выбрать не оранжевый силиконовый браслет, а менее заметный опознавательный знак.В комментариях интернет-пользователи высмеяли очередной ляп Путина.«Не по Сеньке шапка. Безкозырка-то маловата. Для массовки могли бы и более тщательно реквизит подобрать. Да и гюйс на тельник не носят», «Может тельняшник просто накануне ночью в Эль Кафе забухал, да забыл браслет снять», «Мальчик то подрос и морячком стал. Целовать в животик, не перецеловать», «А что, других крейсеров, которые на ходу, не нашлось?», «Ботоксный клоун», — пишут юзеры.



