Раздел: Курьезы
Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
Глава МИД Британии в Китае назвал китайцев японцами.
Новый глава британского МИД Джереми Хант во время визита в Китай перепутал китайцев с японцами.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Во время встречи с китайским коллегой Ван И Хант решил продемонстрировать свою связь с принимающей стороной и назвал свою жену, китаянку, японкой. "Моя жена - японка, ой, то есть китаянка", - сказал он во время обмена любезностями, добавив, что допустил ужасную ошибку.
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Слова министра вызвали смех присутствующих. "Моя жена - китаянка, а дети наполовину китайцы, поэтому у нас есть еще китайские бабушки и дедушки, которые живут в городе Сиане, и с Китаем нас связывают прочные семейные узы", - попытался смягчить казус британский министр.
Новый глава британского МИД Джереми Хант во время визита в Китай перепутал китайцев с японцами.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Во время встречи с китайским коллегой Ван И Хант решил продемонстрировать свою связь с принимающей стороной и назвал свою жену, китаянку, японкой. "Моя жена - японка, ой, то есть китаянка", - сказал он во время обмена любезностями, добавив, что допустил ужасную ошибку.
Читайте также: "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
Слова министра вызвали смех присутствующих. "Моя жена - китаянка, а дети наполовину китайцы, поэтому у нас есть еще китайские бабушки и дедушки, которые живут в городе Сиане, и с Китаем нас связывают прочные семейные узы", - попытался смягчить казус британский министр.
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