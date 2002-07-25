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Раздел: Курьезы  
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Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай

Глава британского МИД оконфузился во время визита в КитайГлава МИД Британии в Китае назвал китайцев японцами.

Новый глава британского МИД Джереми Хант во время визита в Китай перепутал китайцев с японцами.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Во время встречи с китайским коллегой Ван И Хант решил продемонстрировать свою связь с принимающей стороной и назвал свою жену, китаянку, японкой. "Моя жена - японка, ой, то есть китаянка", - сказал он во время обмена любезностями, добавив, что допустил ужасную ошибку.

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Слова министра вызвали смех присутствующих. "Моя жена - китаянка, а дети наполовину китайцы, поэтому у нас есть еще китайские бабушки и дедушки, которые живут в городе Сиане, и с Китаем нас связывают прочные семейные узы", - попытался смягчить казус британский министр.
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 Теги: глава МИД Великобритании, конфуз

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Сегодня, 16:09 » Автор: Ирина Шевченко
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