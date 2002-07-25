Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай

Глава МИД Британии в Китае назвал китайцев японцами.



Новый глава британского МИД Джереми Хант во время визита в Китай перепутал китайцев с японцами.



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Во время встречи с китайским коллегой Ван И Хант решил продемонстрировать свою связь с принимающей стороной и назвал свою жену, китаянку, японкой. "Моя жена - японка, ой, то есть китаянка", - сказал он во время обмена любезностями, добавив, что допустил ужасную ошибку.



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Слова министра вызвали смех присутствующих. "Моя жена - китаянка, а дети наполовину китайцы, поэтому у нас есть еще китайские бабушки и дедушки, которые живут в городе Сиане, и с Китаем нас связывают прочные семейные узы", - попытался смягчить казус британский министр. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Новый глава британского МИД Джереми Хант во время визита в Китай перепутал китайцев с японцами.Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна Во время встречи с китайским коллегой Ван И Хант решил продемонстрировать свою связь с принимающей стороной и назвал свою жену, китаянку, японкой. "Моя жена - японка, ой, то есть китаянка", - сказал он во время обмена любезностями, добавив, что допустил ужасную ошибку.Слова министра вызвали смех присутствующих. "Моя жена - китаянка, а дети наполовину китайцы, поэтому у нас есть еще китайские бабушки и дедушки, которые живут в городе Сиане, и с Китаем нас связывают прочные семейные узы", - попытался смягчить казус британский министр.



