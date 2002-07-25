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Раздел: Курьезы  
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Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов

Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотовСмешные шутки для хороших людей.

Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты из нашей подборки.

Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.

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Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 19:09 » Автор: Ирина Шевченко
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