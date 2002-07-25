Раздел: Курьезы
Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты.
В Швеции стали вирусными фото и видео из города Уппсала, в котором в результате обильных осадков затопило подземный переход центрального железнодорожного вокзала и люди превратили его в бассейн.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
На распространенных в сети видео видно, как некоторые люди пытаются сердито преодолеть затопленный по колено переход, в то время как другие решили сделать все возможное, чтобы развлечься.
Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.
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После путаницы, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции - воду полностью выкачали в воскресенье вечером, а переход вернулся в свое обычное состояние.
В Швеции стали вирусными фото и видео из города Уппсала, в котором в результате обильных осадков затопило подземный переход центрального железнодорожного вокзала и люди превратили его в бассейн.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
На распространенных в сети видео видно, как некоторые люди пытаются сердито преодолеть затопленный по колено переход, в то время как другие решили сделать все возможное, чтобы развлечься.
Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.
Читайте также: "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
После путаницы, кто ответственен за водный коллапс - местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции - воду полностью выкачали в воскресенье вечером, а переход вернулся в свое обычное состояние.
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