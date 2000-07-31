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Раздел: Курьезы  
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Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире

Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфиреЗабавный случай произошел перед прямой трансляцией матча второй лиги чемпионата Украины.

С курьеза начался прямой эфир перед матчем-открытием футбольного сезона в Тернополе, где в рамках чемпионата Украины во второй лиге местный клуб Нива принимал Буковину из Черновцов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sportarena.

Местный комментатор перед выходом команд на поле и началом трансляции решил посплетничать. В итоге получилось очень смешно и забавно.

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Впрочем, слушайте сами, начиная с первой секунды видеозаписи.

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 Теги: спортивный комментатор, курьез

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Вчера, 23:09 » Автор: Ирина Шевченко
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