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Раздел: Курьезы  
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Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"

Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"Забавные дети, которые ненадолго остались без присмотра.

Если у вас есть дети, то вы, наверное, уже и сами поняли, что их никогда нельзя оставлять одних и без присмотра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Почему? Да потому, что всего за пару минут ваш дом окажется перевернутым вверх дном, а ваше чадо будет спокойно улыбаться, делая вид, что ничего не произошло.

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Фотографии в продолжении поста можно назвать наилучшим тому подтверждением.

Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
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 Теги: дети, приколы

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Сегодня, 12:35 » Автор: Ирина Шевченко
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