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Раздел: Курьезы  
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Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице

Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улицеЖенщина благополучно родила двойню.

У беременной женщины, которая прогуливалась после отдыха на пляже "Отрада" в Одессе, неожиданно для нее и окружающих начались роды.

Об этом информирует Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Помощь роженице оказали прохожие и сотрудники муниципальной стражи, которые дежурили возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова.

К моменту приезда "скорой" появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики.

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По словам невольных акушеров, роды прошли успешно и без патологий.
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 Теги: Одесса, роды

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Сегодня, 14:15 » Автор: Ирина Шевченко
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