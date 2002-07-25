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Раздел: Курьезы  
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Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине

Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спинеГорбатый кит спас женщину от акулы.

63-летний морской биолог Нан Хаузер почти 30 лет изучает горбатых китов. Одно из этих млекопитающих отблагодарило Нан и спасло ей жизнь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.

Ученый плавала под водой, когда внезапно кит начал выталкивать ее головой в сторону берега. Млекопитающее ясно давало понять, что что-то не так. Нан рассказывала, что сперва переживала, что кит может переломать ей все кости и пустить ко дну. Но он был осторожен и почему-то пытался прикрыть женщину своим плавником.

Оказалось, что, пока дайвер находилась под водой, рядом начала кружить тигровая акула. Но кит держал акулу на безопасном расстоянии. В один момент он даже полностью поднял Нан над водой на своей спине.

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В итоге биолог оказалась в безопасности, а акула уплыла прочь.

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 Теги: кит, дайвер

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Сегодня, 15:46 » Автор: Ирина Шевченко
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