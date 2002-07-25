Раздел: Курьезы
Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
Горбатый кит спас женщину от акулы.
63-летний морской биолог Нан Хаузер почти 30 лет изучает горбатых китов. Одно из этих млекопитающих отблагодарило Нан и спасло ей жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Ученый плавала под водой, когда внезапно кит начал выталкивать ее головой в сторону берега. Млекопитающее ясно давало понять, что что-то не так. Нан рассказывала, что сперва переживала, что кит может переломать ей все кости и пустить ко дну. Но он был осторожен и почему-то пытался прикрыть женщину своим плавником.
Оказалось, что, пока дайвер находилась под водой, рядом начала кружить тигровая акула. Но кит держал акулу на безопасном расстоянии. В один момент он даже полностью поднял Нан над водой на своей спине.
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В итоге биолог оказалась в безопасности, а акула уплыла прочь.
63-летний морской биолог Нан Хаузер почти 30 лет изучает горбатых китов. Одно из этих млекопитающих отблагодарило Нан и спасло ей жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Ученый плавала под водой, когда внезапно кит начал выталкивать ее головой в сторону берега. Млекопитающее ясно давало понять, что что-то не так. Нан рассказывала, что сперва переживала, что кит может переломать ей все кости и пустить ко дну. Но он был осторожен и почему-то пытался прикрыть женщину своим плавником.
Оказалось, что, пока дайвер находилась под водой, рядом начала кружить тигровая акула. Но кит держал акулу на безопасном расстоянии. В один момент он даже полностью поднял Нан над водой на своей спине.
Читайте также: Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
В итоге биолог оказалась в безопасности, а акула уплыла прочь.
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