Раздел: Курьезы
Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
Лох-несское чудовище попало в объектив камеры видеонаблюдения.
Жителю графства Донегол (County Donegal) провинции Ольстер (Ulster) по имени Ойн О'Фоудхейген (Eoin O'Faodhagain) удалось запечатлеть лох-несское чудовище.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Сообщается, что ирландец наблюдал за шотландским озером Лох-Несс (Loch Ness), в котором, если верить легендам и многочисленным свидетельствам очевидцев, водится загадочный монстр, якобы похожий на доисторического водоплавающего ящера плезиозавра.
Ойн наблюдал виртуально — посредством установленной на берегу озера web-камеры, картинку с которой может увидеть любой желающий.
Ойн подключается уже несколько лет. Наблюдает часами. Но удача пришла лишь однажды — 30 апреля нынешнего года: он наконец-то увидел «объект», который вполне мог быть лох-несским чудовищем.
Энтузиаст снял то, что происходило на экране, на камеру мобильного телефона. Набралось примерно 20 минут.
Существо не просто двигалось, оно еще и периодически ныряло. «Объект» скрылся из виду, как раз нырнув.
Размер существа он оценил примерно в 8 метров.
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Получившийся ролик Ойн отправил Гэри Кэмпбеллу (Gary Campbell) — хранителю официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища (Official Loch Ness Monster Sightings Register). Тот официально зарегистрировал съемку, признал свидетельством. И сообщил, что Лох-несское чудовище стало показываться чаще.
Жителю графства Донегол (County Donegal) провинции Ольстер (Ulster) по имени Ойн О'Фоудхейген (Eoin O'Faodhagain) удалось запечатлеть лох-несское чудовище.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Сообщается, что ирландец наблюдал за шотландским озером Лох-Несс (Loch Ness), в котором, если верить легендам и многочисленным свидетельствам очевидцев, водится загадочный монстр, якобы похожий на доисторического водоплавающего ящера плезиозавра.
Ойн наблюдал виртуально — посредством установленной на берегу озера web-камеры, картинку с которой может увидеть любой желающий.
Ойн подключается уже несколько лет. Наблюдает часами. Но удача пришла лишь однажды — 30 апреля нынешнего года: он наконец-то увидел «объект», который вполне мог быть лох-несским чудовищем.
Энтузиаст снял то, что происходило на экране, на камеру мобильного телефона. Набралось примерно 20 минут.
Существо не просто двигалось, оно еще и периодически ныряло. «Объект» скрылся из виду, как раз нырнув.
Размер существа он оценил примерно в 8 метров.
Читайте также: "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
Получившийся ролик Ойн отправил Гэри Кэмпбеллу (Gary Campbell) — хранителю официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища (Official Loch Ness Monster Sightings Register). Тот официально зарегистрировал съемку, признал свидетельством. И сообщил, что Лох-несское чудовище стало показываться чаще.
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