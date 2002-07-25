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Раздел: Курьезы  
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Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина

Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяинаСобачка украла у своего хозяина камеру GoPro и сняла видео грандиозной погони.

Собачка Мисс Бони украла у своего хозяина камеру, которая на тот момент была включена. И получилось смешное видео погони в стиле голливудских блокбастеров.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zik.

Песик стал настоящим героем соцсетей после своего поступка. Он бежал от других собак и хозяина, снимая невероятную сцену погони.

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На видео собака хватает камеру и начинает бегать вместе с ней по двору. В кадр попадает морда хитрой злоумышленницы и лицо удивленного хозяина, который несколько раз пытается поймать Мисс Бони, но ему это не удается. Другие собаки также бегали за Мисс Бони. Вероятно, им было очень весело.

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 Теги: собака, курьез

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Сегодня, 22:02 » Автор: Ирина Шевченко
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