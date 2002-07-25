Раздел: Курьезы
Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
Собачка украла у своего хозяина камеру GoPro и сняла видео грандиозной погони.
Собачка Мисс Бони украла у своего хозяина камеру, которая на тот момент была включена. И получилось смешное видео погони в стиле голливудских блокбастеров.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zik.
Песик стал настоящим героем соцсетей после своего поступка. Он бежал от других собак и хозяина, снимая невероятную сцену погони.
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На видео собака хватает камеру и начинает бегать вместе с ней по двору. В кадр попадает морда хитрой злоумышленницы и лицо удивленного хозяина, который несколько раз пытается поймать Мисс Бони, но ему это не удается. Другие собаки также бегали за Мисс Бони. Вероятно, им было очень весело.
Собачка Мисс Бони украла у своего хозяина камеру, которая на тот момент была включена. И получилось смешное видео погони в стиле голливудских блокбастеров.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zik.
Песик стал настоящим героем соцсетей после своего поступка. Он бежал от других собак и хозяина, снимая невероятную сцену погони.
Читайте также: Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
На видео собака хватает камеру и начинает бегать вместе с ней по двору. В кадр попадает морда хитрой злоумышленницы и лицо удивленного хозяина, который несколько раз пытается поймать Мисс Бони, но ему это не удается. Другие собаки также бегали за Мисс Бони. Вероятно, им было очень весело.
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