Раздел: Курьезы
Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
Смеемся вместе!
Одесситы – жизнерадостные люди с поразительным чувством юмора.
Они умеют ловко выкручиваться из абсолютно любой ситуации и ловко отвечать на самые каверзные вопросы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
Читайте также: Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Мы собрали для наших читателей очередную порцию одесских анекдотов и надеемся, что они помогут сохранять оптимизм, несмотря ни на что.
Одесса. Ювелирный магазин.
Юноша покупает обручальное кольцо:
- Уважаемый сделайте мне пожалуйста гравировку на колечке "Фае от Мони".
- Молодой человек, я бы посоветовал Вам написать проще и короче: "От Мони". Мало ли...
Разговаривают одесситки:
- Сарочка, а ваш Ёсик в постели супружеский долг исполняет?
- Исполняет? Ой, я вас умоляю! Он там себя только в новые долги загоняет!
Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры стучатся грабители.
Кто там?
Та не бойтесь! Не гости!
- Сара, ты дала объявление о продаже коляски?
Вот, уже напечатали.
Абрам читает: « Продается детская коляска. Интим не предлагать».
- Сара, а шо здесь за интим?
- Ой, а то ты не знаешь за Одессу! Им дай только повод.
Одесская семья:
- Яша, на могилку чаще цветы приносят, чем ты мне...
- Сара, я не понял! И таки что ты предлагаешь?!..
В одесском магазине:
- Вы уважаемый, конечно, можете купить столовый сервиз на 24 персоны, только скажите, зачем вся эта толпа нужна Вам дома?
Одесситы – жизнерадостные люди с поразительным чувством юмора.
Они умеют ловко выкручиваться из абсолютно любой ситуации и ловко отвечать на самые каверзные вопросы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
Читайте также: Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Мы собрали для наших читателей очередную порцию одесских анекдотов и надеемся, что они помогут сохранять оптимизм, несмотря ни на что.
Одесса. Ювелирный магазин.
Юноша покупает обручальное кольцо:
- Уважаемый сделайте мне пожалуйста гравировку на колечке "Фае от Мони".
- Молодой человек, я бы посоветовал Вам написать проще и короче: "От Мони". Мало ли...
Разговаривают одесситки:
- Сарочка, а ваш Ёсик в постели супружеский долг исполняет?
- Исполняет? Ой, я вас умоляю! Он там себя только в новые долги загоняет!
Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры стучатся грабители.
Кто там?
Та не бойтесь! Не гости!
- Сара, ты дала объявление о продаже коляски?
Вот, уже напечатали.
Абрам читает: « Продается детская коляска. Интим не предлагать».
- Сара, а шо здесь за интим?
- Ой, а то ты не знаешь за Одессу! Им дай только повод.
Одесская семья:
- Яша, на могилку чаще цветы приносят, чем ты мне...
- Сара, я не понял! И таки что ты предлагаешь?!..
В одесском магазине:
- Вы уважаемый, конечно, можете купить столовый сервиз на 24 персоны, только скажите, зачем вся эта толпа нужна Вам дома?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1431
0
Также советуем посмотреть
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
- Россиянам объявлен пенсионный дефолт
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
Оставьте свой комментарий