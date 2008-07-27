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Раздел: Курьезы  
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Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов

Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотовСмеемся вместе!

Одесситы – жизнерадостные люди с поразительным чувством юмора.

Они умеют ловко выкручиваться из абсолютно любой ситуации и ловко отвечать на самые каверзные вопросы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.

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Мы собрали для наших читателей очередную порцию одесских анекдотов и надеемся, что они помогут сохранять оптимизм, несмотря ни на что.

Одесса. Ювелирный магазин.
Юноша покупает обручальное кольцо:
- Уважаемый сделайте мне пожалуйста гравировку на колечке "Фае от Мони".
- Молодой человек, я бы посоветовал Вам написать проще и короче: "От Мони". Мало ли...

Разговаривают одесситки:
- Сарочка, а ваш Ёсик в постели супружеский долг исполняет?
- Исполняет? Ой, я вас умоляю! Он там себя только в новые долги загоняет!

Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры стучатся грабители.
Кто там?
Та не бойтесь! Не гости!

- Сара, ты дала объявление о продаже коляски?
Вот, уже напечатали.
Абрам читает: « Продается детская коляска. Интим не предлагать».
- Сара, а шо здесь за интим?
- Ой, а то ты не знаешь за Одессу! Им дай только повод.

Одесская семья:
- Яша, на могилку чаще цветы приносят, чем ты мне...
- Сара, я не понял! И таки что ты предлагаешь?!..

В одесском магазине:
- Вы уважаемый, конечно, можете купить столовый сервиз на 24 персоны, только скажите, зачем вся эта толпа нужна Вам дома?
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 Теги: юмор, анекдоты

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Сегодня, 19:04 » Автор: Ирина Шевченко
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