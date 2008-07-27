Раздел: Курьезы
"Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
В сети снова посмеялись над киевским мэром.
В интернете пользователи посмеялись над фотографией киевского мэра Виталия Кличко, сделанной во время инспекции ремонта на Окружной дороге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Данная фотография привлекла внимание журналиста Романа Петушкова.
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В комментариях на Facebook пользователи один за другим стали придумывать “подпись для фоточки”.
В интернете пользователи посмеялись над фотографией киевского мэра Виталия Кличко, сделанной во время инспекции ремонта на Окружной дороге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Данная фотография привлекла внимание журналиста Романа Петушкова.
Читайте также: Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
В комментариях на Facebook пользователи один за другим стали придумывать “подпись для фоточки”.
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