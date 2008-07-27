Раздел: Курьезы
Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
Будьте на позитиве всегда и везде.
Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты.
Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.
Читайте также: "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
Сатира, сарказм, приколы – все это составляет позитив, которым нам необходимо заряжаться постоянно.
В Гидрометеоцентр требуются сотрудники с болезнью суставов.
***
В кабинете пластического хирурга даже у стен есть уши.
***
Фраза «Милый, подай, пожалуйста, цветные невидимки» напрочь убила мужскую логику.
***
Ничто так не красит спящую женщину, как сидящий рядом маленький ребенок с фломастерами.
***
Ремонт в доме - это когда обувь вытираешь не при входе в квартиру, а выходя из неё.
***
Мамы первоклассников не так страшны, как они их рисуют.
***
Секс-шопу требуются уборщицы с отсутствием выражения: «Ой батюшки».
***
Один мальчик забыл достать шоколадку из портфеля, и у него слиплась папка.
***
Мальчик, который всё детство собирал пазлы, ненавидит синее море, зелёную травку и ясное небо.
***
Юрий Куклачев тычет жену лицом в пережаренную картошку.
Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты.
Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.
Читайте также: "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
Сатира, сарказм, приколы – все это составляет позитив, которым нам необходимо заряжаться постоянно.
В Гидрометеоцентр требуются сотрудники с болезнью суставов.
***
В кабинете пластического хирурга даже у стен есть уши.
***
Фраза «Милый, подай, пожалуйста, цветные невидимки» напрочь убила мужскую логику.
***
Ничто так не красит спящую женщину, как сидящий рядом маленький ребенок с фломастерами.
***
Ремонт в доме - это когда обувь вытираешь не при входе в квартиру, а выходя из неё.
***
Мамы первоклассников не так страшны, как они их рисуют.
***
Секс-шопу требуются уборщицы с отсутствием выражения: «Ой батюшки».
***
Один мальчик забыл достать шоколадку из портфеля, и у него слиплась папка.
***
Мальчик, который всё детство собирал пазлы, ненавидит синее море, зелёную травку и ясное небо.
***
Юрий Куклачев тычет жену лицом в пережаренную картошку.
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