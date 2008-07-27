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Раздел: Курьезы  
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Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов

Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотовБудьте на позитиве всегда и везде.

Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты.

Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.

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Сатира, сарказм, приколы – все это составляет позитив, которым нам необходимо заряжаться постоянно.

В Гидрометеоцентр требуются сотрудники с болезнью суставов.

***

В кабинете пластического хирурга даже у стен есть уши.

***

Фраза «Милый, подай, пожалуйста, цветные невидимки» напрочь убила мужскую логику.

***

Ничто так не красит спящую женщину, как сидящий рядом маленький ребенок с фломастерами.

***

Ремонт в доме - это когда обувь вытираешь не при входе в квартиру, а выходя из неё.

***

Мамы первоклассников не так страшны, как они их рисуют.

***

Секс-шопу требуются уборщицы с отсутствием выражения: «Ой батюшки».

***

Один мальчик забыл достать шоколадку из портфеля, и у него слиплась папка.

***

Мальчик, который всё детство собирал пазлы, ненавидит синее море, зелёную травку и ясное небо.

***

Юрий Куклачев тычет жену лицом в пережаренную картошку.
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 Теги: юмор, анекдоты

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Сегодня, 09:03 » Автор: Ирина Шевченко
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